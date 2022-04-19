香港疫情持續放緩 專家稱不做全民檢測為上算

香港/疫情

上海以封城進行全民檢測而導致的混亂現象和經濟影響，已是眾所周知，而在香港染疫個案連續四天回落至三位數的情況下，曾表示疫情回落時可進行全民檢測的港府專家孔繁毅改口表示，本地疫情回落速度快，花費大量人力物力能找到的個案不會多，不做全民檢測可能比較上算。

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港府在上月暫時擱置進行全民檢測前，不少專家曾表示，全民檢測在疫情初起或回落至後期時進行較有成效，而香港昨(18日)凌晨單日新增613宗感染個案，是感染個案連續第四日在三位數下降，平均每日下降一百宗左右，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情正呈緩慢回落的趨勢，預期復活節假期後，感染數字可能會有「小型反彈」，但目前未見回升跡象，相信短期內單日數字會維持在三位數。至於應否進行全民檢測，他認為要看香港疫情發展、本地檢測能力，以及對市民的影響等。

曾表示疫情回落時可進行全民檢測的香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅昨在香港電台節目上表示，成本效益十分重要，以現時香港情況來說，疫情回落速度快，而且不是一個很長的平台期，全民檢測能找出的個案相對少，可能只有幾千宗，是否值得動用大量人力物力去做呢？而即使做，亦未必能完全涵蓋所有人，尤期是未接種疫苗的院舍長者和眾多幼童，均屬高危群組，若他們外出進行檢測也屬高危，故此「可能選擇不做全民檢測可能比較上算」。

曾繁毅：「清零」十分困難 日均病例雙位數合理

曾繁毅今日在商業電台節目指出，以Omicron的高傳染性和已在社區廣泛傳播，要達致「清零」是十分困難，若能把日均確診宗數維持在「雙位數」已很合理。他續稱，即使耗費巨大人力物人，也未必能夠長時間維持清零，且對經濟影響巨大，但這不代表要「與病毒共存」，須維持高疫苗接種率和維持感染控制措施。

他相信，這疫症遲早會演變成「風土病」，預料日後市民每年冬季前都要接種流感及新型冠狀病毒疫苗。作為國藥集團和科興兩間藥廠在港進行針對Omicron疫苗臨床研究的首席研究員，孔繁毅表示，若一切順利，針對Omicron的第二代滅活疫苗最快今年年底便可使用，而即使病毒再有新的變種，由於其變化較流感病毒小，相信對疫苗效用影響不大。

香港建制派一直要求港府像中國內地一樣進行全民檢測，維持「清零」，以便與內地通關，在武漢肺炎爆發第五波疫情時聲音更響，港府其後作前期準備，但在港府專家堅持全民檢測在疫情初起或回落的後期進行較有成效，以及獲得來港馳援的中國衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認同全民檢

測並非香港急須處理事項後，全民檢測暫時擱迭，近期香港已有聲音指，即使日增染疫個案維持三位數，亦應進行全民檢測。