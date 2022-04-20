上海宣布微幅放寬新冠封鎖 24小時內又新增7死亡病例

上海自2022年3月28日開始一半市區的封鎖，4月1日繼續封鎖剩下的另一半市區

上海當局周三 (20日) 宣布，微幅放寬新冠防疫的封鎖限制。自本月初以來全境遭到封鎖的上海，開始放寬這項限制，特別是在某些條件下，重新允許1200萬上海居民走出他們的家門。

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上海當局周三(20日)宣布略微放寬與新冠病毒大流行相關的封鎖限制，特別是自本月初實施以來，這迫使中國經濟首都城市的上海完全自我封閉。

因此，雖然該市的 2500 萬居民原則上受到嚴格的居家隔離，但上海市政廳表示，自上周以來就已經採取一項放鬆措施，允許超過 1200 萬居民走出自己家門，只要他們留在他們的居住地，或者自己的小區範圍內。

對於上海的居民來說，他們終於可以呼吸到一口新鮮空氣，這項被封鎖的上海市民，似乎因為難以獲得食物，而且那些檢測呈陽性的居民因被強制帶到那些防疫隔離中心，而越來越感到憤怒。

這種嚴格的封鎖措施也是跨國企業擔憂的根源，它們想知道這個封鎖令對於全球供應鏈造成的影響；而當局當初只宣布進行4天的封鎖令。因而導致許多的企業停止生產。

上海市，24小時內新冠確診病患新增7人死亡。然而，這種政策的放寬只涉及到那些中國共產黨的志願者，他們往往極盡所能地採取防止新冠病毒措施。

面對因新冠病毒死亡人數的增加，地方當局仍保持謹慎態度，特別是對於那些老年人，和那些健康虛弱比較容易受感染者，以及那些比較少接種疫苗的人群。

在一項宣布放寬某些限制的同時，上海周三表示，在過去的 24 小時內，又新增 7 人死亡，這使上海大都會的新冠病毒死亡總數達到 17 人。

此外，根據上海當局的報告指出，該市檢測呈現陽性的病例已超過 18,000 例，與世界其他地區相比，這仍處於較低水平，但卻是中國自 2020 年初疫情第一階段以來所記錄的最高水平。與許多國家採取《與病毒共存》防疫政策相反的，中國繼續採取《清零》政策，這嚴重損害到上海市的運輸和供應鏈的進行。

最近幾天，當局開始列出 那些所謂必須繼續生產的戰略公司。在上海，已有600多家企業工廠被當局選中允許提前復工。