上海封城以來再報告疫情有死亡

新冠病毒/中國/上海

上海市衛健委公布，當地新增本土新冠死亡病例三例。此前周一，上海官方已經宣布有死亡病例。這是自上個月疫情大規模暴發導致上海實行全市範圍的封控以來，中國的這座金融中心首度報告新增死亡病例。

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據華爾街日報報道說，上海自封控以來首度報告新冠死亡病例。上海市衛健委星期二公布，當地新增本土新冠死亡病例三例。這是自上個月疫情大規模暴發導致上海實行全市範圍的封控以來，中國的這座金融中心首度報告新增死亡病例。截至昨天，上海市已公布周一新增七例死亡病例。

上海市衛健委周一在發佈於官方社交媒體賬號的一份報告中公布，這三例死亡病例分別是一名89歲的女性、一名91歲的女性和一名91歲的男性。上海市衛健委稱，這三名患者之前已被當地醫院收治。

上海市衛健委公布，當地周日新增本土確診病例和無癥狀感染者約22,000例，這較前一天的近25,000例有所下降。該市目前在控制本輪疫情方面遇到困難，每日新增本土感染者數量已連續11天保持在20,000例以上。（截至發稿，上海已公布周一新增本土新冠病例逾20,000例。）

根據國家衛健委的數據，周日全國新增新冠病例超過23,000例。（截至發稿，全國周一新增本土新冠病例超過21,000例。）

上述三例死亡病例是周一披露的，上海市衛健委表示，這三名患者合並糖尿病、冠心病、高血壓等多種嚴重的基礎疾病。上海市衛健委稱，三人均未接種過新冠疫苗。報告稱，上述三人入院後轉為重症，經全力搶救無效死亡。

據該報道，在中國迄今最嚴重的一輪新冠疫情中，上海實施了嚴格的封控措施，至今尚未解封，居民們在社交媒體上就食物短缺表達不滿，有人通過與鄰居交換物資來克服困難。焦慮和饑餓正促使許多人質疑北京應對疫情的政策。

在公布上述死亡病例的兩周多前，工作人員和親屬曾表示，在未公布暴發新冠疫情的情況下，上海市一些老年護理機構的病人因不明原因死亡。中國媒體關於之前死亡病例的報道受到審查。上海市政府尚未回應記者數次提出的對這些死亡病例置評的請求。

華爾街日報引據一位知情人士透露，位於上海郊區寶山區的愛以德聯泰護理院最近發生另一起未報告的新冠疫情，有幾名患者死亡。愛以德聯泰護理院一位接聽電話的人證實，該機構自4月4日以來一直在抗擊疫情，但否認發生過任何新冠死亡事件。她說，該機構的病人死亡是正常的，因為許多人年齡很大，而且本身有嚴重疾病。

該報道說，關於老年人死亡病例的報道在上海可能很敏感，上海有400萬65歲以上的居民。中國老年人口的疫苗接種率相對較低，引發了對大範圍暴發疫情可能帶來高病死率的擔憂。