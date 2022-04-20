中國批准禁止強迫勞動的國際公約 中歐經濟協議或再上路

中國/中國批准禁止強迫勞動的國際公約

中國全國人民代表大會（NPC）常務委員會在為期三天的會議後今天宣布，批准了1930年《強迫勞動公約》和1957年《廢除強迫勞動公約》。法新社說，中國批准國際勞工組織（ILO）關於強迫勞動的公約是歐盟為批准2020年底簽署的雙邊投資協議所設定的條件之一。

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據法新社今天報道說，中國人大會議周三批准了禁止強迫勞動的國際公約。國際間有人指責中國在其穆斯林佔多數的新疆西北部地區實施這種強迫勞動。

中國批准國際勞工組織（ILO）關於強迫勞動的公約是歐盟為批准2020年底簽署的雙邊投資協議所設定的條件之一。

全國人民代表大會（NPC）常務委員會在為期三天的會議後宣布，批准了1930年《強迫勞動公約》和1957年《廢除強迫勞動公約》。在批准之前，國際勞工組織的一個專家委員會在2月份對中國的少數民族和宗教少數群體的待遇表示 "深切關注"，特別是在新疆。據人權組織稱，至少有100萬維吾爾人和其他穆斯林民族的成員正在或已經被囚禁在中國這個西北部地區的營地里。

法新社說，北京稱這些是職業培訓中心，旨在引導他們遠離恐怖主義和分裂主義。但這個問題引起了國際社會的關注。例如，一項禁止購買據稱由中國維吾爾族強迫勞動生產的產品的法律於2021年12月在美國生效，該法律指責中國對這一少數民族進行種族滅絕。

北京強烈反對這一指責。