博鰲亞洲論壇今起海南登場 習近平明天視頻講話

中國/博鰲亞洲論壇

為期3天的博鰲亞洲論壇今天起在海南登場，據中國外交部發布，中國國家主席習近平將於21日以視訊方式出席開幕式並發表演講。受疫情影響，習近平連續兩年以視訊方式參與。

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據中央社今天引述中國官方消息說，中國外交部發言人華春瑩20日上午宣布，習近平將以視訊方式出席21日上午博鰲論壇開幕式，並發表演講。

2020年因受新冠病毒疫情影響，博鰲論壇停辦年會，2021年恢復舉辦，當時習近平並未親自出席，而是以視訊方式發表演說。今年是第二度以視訊方式出席。

今年博鰲論壇主題為“疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來”。以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦，邀請各國政商學媒等各界代表與會。

據中央社，歷年博鰲論壇多於3至4月舉行，通常是中國年度“兩會”（全國人大、全國政協）後中國首場大型外交活動，經常被視為觀察中國對外舉措的風向標。