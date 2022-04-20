台灣華視誤報中國對台開戰引嘩然

台灣/ 華視新聞台

台灣華視新聞台今早快訊部分出現“新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀”、“戰爭有爆發之虞”、“中共備戰頻繁，總統發布緊急命令”等字樣，民眾一片嘩然。華視今天對此回應表示，稍早快訊內容是昨天錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出，“華視新聞已第一時間向民眾澄清與道歉，也將嚴懲失職人員。” 據法新社說，台灣民眾的反應雖是憤怒和不屑，但周三上午在台北的街道上沒有恐慌的跡象。

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據中央社今天報道稱，華視誤植戰爭快訊，國民黨團要求NCC應嚴辦。

華視新聞台今早快訊字幕誤植出現“新北市遭共軍導彈擊中”等字樣惹議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，萬一明天選舉怎麼辦，要求NCC嚴辦、文化部長李永得公開道歉、華視董事長與總經理下台。

文化部長李永得表示，這是一個絕不應該發生的錯誤，文化部鄭重致歉。

對於華視誤植新聞快訊引發議論，國民黨立法院黨團今天召開記者會，曾銘宗和黨團副書記長鄭正鈐、洪孟楷，以及擔任立法院教育及文化委員會召委的立委林奕華出席，質疑華視內稽、內控出了問題，不能以一句作業疏失，就卸責了事。洪孟楷質疑，華視內控出了問題，明顯違反災害防救法，散布不實訊息，要求華視道歉、究責。

林奕華指出，華視新聞犯了不能原諒的錯誤，要求國家通訊傳播委員會（NCC）對此處理。她說，立法院教育及文化委員會在下周議程中，一定會安排專案報告。鄭正鈐也說，華視新聞發生誤播，實在離譜到不行，這不是一句誤植就可以了事。

曾銘宗表示，從來沒有見過電視公司發生這麼誇張的錯誤，萬一明天選舉怎麼辦，要求NCC嚴辦、李永得公開道歉、華視董事長及總經理下台。

據法新社新聞稱，一家台灣電視台周三為在其早間新聞節目中錯誤地播放了一系列關於中國已對該島發動攻擊的警告而在公眾中 "引起恐慌 "道歉。

華視新聞台CTS在一份聲明中說：華視新聞台CTS對這一嚴重錯誤表示誠摯的歉意，這一錯誤引起了公眾的恐慌，給有關單位帶來了麻煩。

總部設在台北的華視新聞台在發布了幾條警報後引起了人們的關注，包括 "新北市被中國軍隊的導彈擊中 "和 "台北港的船隻爆炸，設施和船隻被損壞"。

CTS將這一錯誤歸咎於工作人員錯誤地播放了該台受委託為新北市消防隊製作的預防演習內容。華視新聞台另一份警報是 "戰爭可能爆發，新北市啟用聯合緊急指揮控制中心"。

法新社說，這一事件引起嘩然，因為台灣人擔心中國有朝一日會實施威脅，吞併台灣，中國認為台灣是中國領土的一部分，必要時可以用武力奪回，而俄羅斯對烏克蘭的入侵更加劇了這種擔心。

據華視新聞台說，它已經在多個渠道發布了更正和道歉聲明，並補充說，在展開內部調查後，它將 "嚴懲 "責任人。華視新聞台還在其Facebook頁面上發布的一條信息中說："不要驚慌，"並補充說它 "錯誤地廣播了一條戰爭和災難預防信息"。

台灣一些網民的反應是憤怒和不屑。但周三上午在台北的街道上沒有恐慌的跡象。

法新社說，自2016年蔡英文總統上台以來，北京加強了對台灣的壓力，在過去的一年裡，中國的恐嚇行動急劇增加，戰機幾乎每天都在侵犯台灣的防空區。

根據法新社彙編的數據庫，台灣在2021年記錄了969起此類入侵事件，比2020年的380起左右增加了一倍多。在2022年的前四個月，已經記錄了大約300起入侵事件。