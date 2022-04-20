因疫情與烏戰 IMF下調中國經濟增長預期

中國/經濟增長

IMF將其對中國今年的增長預期進一步下調至4.4%，遠低於中國政府的目標，理由是中國廣泛的抗疫封控措施和俄羅斯對烏克蘭的入侵加劇了這個全球第二大經濟體面臨的壓力。

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IMF將中國今年經濟增長預期進一步下調至4.4%。據華爾街日報今天報道稱，IMF在三個月內第二次下調其對中國的增長預期，凸顯出中國領導層在實現2022年5.5%左右的增長目標方面面臨日益嚴峻的挑戰。中國高層領導人認為，在主席習近平尋求第三個任期的這一年，需要達到這一增長速度才能創造多達1,300萬個城市就業機會。

中國政府一直在努力應對一系列經濟問題，其中一些問題是由其自身造成的。習近平去年發起了使中國遠離西式資本主義的行動，導致商業信心被削弱，私人投資驟降。他對新冠疫情採取嚴格的防控政策，最引人注目的是在上海實施了數周的封控，這一政策打擊了消費者支出，擾亂了商品供應。

雪上加霜的是，海外需求在走軟，大宗商品價格飆升增大了通脹壓力，俄烏戰爭也加劇了這兩個問題，IMF預計，俄烏戰爭將廣泛拖累今年的全球經濟。

在中國迄今最嚴重的一輪新冠疫情中，上海實施了嚴格的封控措施，至今尚未解封，居民們在社交媒體上就食物短缺表達不滿，有人通過與鄰居交換物資來克服困難。焦慮和饑餓正促使許多人質疑北京應對疫情的政策。封面圖片來源：Chinatopix Via AP

該報道稱，中國周一公布的官方數據顯示，第一季度經濟增長率為4.8%，好於預期，但由於奧密克戎感染病例激增，中國越來越多的地區實施封控措施，3月份經濟增長勢頭幾乎全面停滯。

IMF周二發布的中國增長預期是該組織全球經濟展望的一部分，IMF在1月份時的預期是增長4.8%，去年10月份的預期為增長5.6%。