恐懼：中國經濟自4月起會猛跌？

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中國經濟和如何擺放德中經濟關係是德國媒體關注的話題。

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德國電視一台擔憂中國經濟自4月起會大大下跌。該電視台認為，儘管中國經濟在第一季度有所增長，但仍面臨巨大壓力，防疫清零政策和烏克蘭戰爭的後果可能會減緩四月以來的上升勢頭，併產生深遠影響。比如，專家報道上海的情形說，上海路上的卡車數量只有平常的一半。雖然港口運作仍然良好，但如果只有一半的卡車可用，就不可能像以前那樣下載那麼多集裝箱。國際買家對中國經濟越來越多地持懷疑態度。除了中國嚴歷的防疫封城措施帶來的影響外，觀察家們認為，從長遠來看，烏克蘭戰爭也將拖累中國經濟。商品價格上漲帶來的通貨膨脹導致世界各地的人們減少消費。人們擔憂，中國經濟自四月起會大大下跌。

《南德意志報》表示，德國的經濟增長嚴重依賴對中國的出口。這是危險的。不過，如果歐盟內陸市場能得到加強，這可以補救這一局面。在俄國入侵烏克蘭之前，德國經濟是建立在危險的依賴上的。天然氣來自俄國。德國經濟的增長動力來自對中國的出口。這兩者都必須加以改變。現在，人們看到，把能源安全託付給莫斯科是如何地危險且幼稚。而相信中國是個友好的市場，同樣也是個麻煩。中國的集權者反正也想讓自己的經濟擺脫對進口的依賴，其目標是更多地依靠自己的科技。

另外，北京對莫斯科的曖昧態度不容置疑地顯示，中國視西方為對手。德國因此有必要在經濟政策上也來一個時代轉折，就像朔爾茨總理在防禦政策上宣布要來個時代轉折那樣。這樣做的目的當然不是說，要減少對中國的出口，而是說，要減少對中國的依賴。也就是說，德國企業要在其他市場上進行更多銷售。不是說，要和中國脫鉤，而是說，不要等到中國要和西方脫鉤時，才被動接受。要減少對中國的依賴，答案很簡單，就是要依靠歐洲內陸市場。當然，人們首先需要加強歐洲內陸市場的能力。比如，歐洲有必要為銀行和證券交易所交易建立一個共同市場，這會有助於歐洲經濟，並會減少對倫敦和紐約等其他金融中心的依賴。另外，歐洲需要一個真正的內陸能源市場。但要建立這樣一個市場，也需要很長時間。比如歐洲缺乏將液化天然氣從西班牙輸送到法國和德國的管道網絡。