“掩耳到0“如期光臨上海兩外企區 可優先復工企業卻寧願躺平

上海封城

上海官方4月20日宣布：金山、崇明兩區率先達到社會面清零目標。僅僅在3天前才有消息顯示，上海政府把防疫當政治任務的“戰爭“來打，“是軍令狀，沒有討價還價的餘地”。規定上海必須在20日實現病毒“不在隔離區以外傳播”的”社會面清零“的目標。因此有網民嘲諷上海當局為完成政治任務而造假，是“掩耳到0”。

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上海市衛健委在20日的新聞發布會上稱，上海全市疫情近幾天呈下降趨勢，奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，其中金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。但上海其他區域情況各異，浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區近3日疫情呈下降趨勢；徐彙、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區處於波動狀態；黃浦區和靜安區仍呈上升趨勢。

據上海市政府新聞辦公室官方微博“上海發布”的消息，上海市委書記李強17日在金山區、奉賢區視察時說，這兩個區要“率先實現社會面清零目標”。金山區是上海重要的工業製造區，德國西門子、韓國現代電梯、美國英格索蘭、柘科、諾特飛博、意大利利雅路、日本鐵美機械、沃迪機器人、中信海直、如意航空、峰飛、阿里雲、泰鉑、德國施海納、日本天德等外資企業均入駐該區。

奉賢區則以化工行業見長，國際化妝品牌公司資生堂、歐萊雅等都在該園區落地，多家生物公司也進入該區。

上海封城對這些外企造成嚴重影響，日本駐上海總領事赤松秀一4月15日致函上海市副市長宗明，希望上海儘快解除封控措施、讓企業復工。美國、歐盟也對上海嚴厲的封控措施提出質疑。

據聯合報報道：面對國際輿論和經濟壓力，上海經信委4月16日發布復工復產疫情防控指引，宣布企業、工業通過審批即可復工。上海啟動“白名單”制度，首批有666家企業可以優先申請復工。不過，3M，杜邦，BASF等外企拒絕了上海市政府“要求復工”的要求。認為政府完全讓公司承擔責任不合理，要求上海市政府修改復工承諾書。

比如官方提出的復工方案規定：要求企業申請復工前提是“樓棟七日陰，本人七日陰”，但當前全上海能符合近7天內未出現陽性感染者的小區或企業，基本不到50%。而工廠要生產，至少生產線要過半出勤才能恢復生產運作。

此外，方案要求工廠廠區要閉環生產，吃住在單位宿舍。企業認為“這根本不是復工，只是換個地方隔離。”方案還要求各個生產線必須隔離，無接觸工作，出了疫情企業負全責，一天兩測，早上抗原，下午核酸。“這等於將所有的責任全部轉移給了企業。”

旅美時事評論員唐靖遠認為：“上海宣布的社會面清零，只能是通過造假來自欺欺人”。上海封城原本是清零政策的一次挫敗，封城根本無法控制感染擴散，同時次生災害劇增，醫療資源幾近枯竭，民生壓力瀕臨崩潰。在這樣的情況下，當局不得不以造假的方式自找台階下，雖然行“共存”之實，卻依然要強行冠以“清零”之名。從此以後，雖然官方可能在某些地區默默實行有限共存模式，但無數中國民眾依然要付出長時間封控的代價，來配合演一出清零永遠正確的戲碼。