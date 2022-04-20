法媒：面對新冠清零，中國的中小企業和自由職業者沒有社保保障

中國社會

如果說限制新冠疫情傳播的措施對整個中國經濟造成壓力，那麼難以獲得政府援助的個體戶、農民工和小企業的處境則是最為脆弱的。針對這一現狀，法國世界報駐上海記者在上個周末進行了專門報道，以下是文章的詳細內容：

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文章在開篇寫到，這一周有四天，34歲的王先生都是露宿在一座橋下。這位騎着摩托車在上海空曠的街道上遊盪的送貨員解釋說："星期一，在我的宿舍里發現了新冠病例：核酸檢測呈陽性或接觸性病例，大約20人被帶走。我們都生活在一起。所以就把整棟樓都封起來了。我當時在外面"。他選擇了不回家，這樣就可以繼續謀生。他說："目前，我收到的大部分訂單是為藥店送藥“。在外面過了幾夜後，在4月14日星期四的深夜，他設法溜進了自己的宿舍，並在第二天一大早就離開了，以免被人看到。

世界報文章指出：自3月底以來，上海對其2500萬居民實施了嚴格的禁閉。雖然大公司繼續向僱員支付工資，但自由職業者、按日或按件計酬的工人以及小企業卻沒有社保保障。為了限制對社會的損害，中國在3月初宣布了今年減稅2.5萬億人民幣（合3600億歐元）的方案。3月29日，上海跟進，為當地公司減免稅收1400億元（合200億歐元）。但是小公司往往從這些措施中受益較少。

"隻是在封閉”

世界報駐滬記者還採訪了上海的法國餐館“法國舅舅家小酒館：（Chez Jojo）的老闆娘沈瑩（音譯）， 她表示，"為了交稅，就必須營業賺錢"，這家法國餐館的兩家店面已經在市中心開了一年半，可3月底關了張。除了減少各種費用外，消費補助也就是限額幾百元的代金券（合幾十歐元）。28歲的王偉偉（音譯）也是一名送貨司機，不被允許工作，他說："就像我認識的99%的送貨司機一樣"。自3月22日他在浦東的家被封鎖以來，他就已經沒有收入了。他說："通常來說，我每個月拚命干，收入在12000到15000元之間。可現在，我沒法去掙錢，還不得不花5000元交房租和買食物" ，他說當解禁時，他將結束多年的打工生涯，回老家江蘇宿遷。

文章指出，上海遠不是唯一受到防疫限制措施影響的城市：最近幾個月來，中國全國各地的疫情成倍增加，迫使地方當局實施一系列的封城措施。中部的陝西省省會西安，在發現43例病例後，剛剛在4月15日星期五再次進行了部分地區的封閉。在2021年12月至2022年1月期間，西安一直處於極其嚴格的封城狀態。這對當地一家火鍋店的老闆吳先生來說是個重大打擊，他嘆息說："這是我們第五次被禁閉了。我們在2020年初的兩個月什麼也沒幹，2021年7月被禁閉，然後是10月、12月和今年1月。總共持續了40天! 每次封城，我們的營業額都沒了：有些人可以做打包外賣，但對於我們經營的菜品來說，這是不可能的。只由關閉。

文章注意到與2020年情況不同的是，當時病毒似乎已經被打敗了，現在疫情無休止的複發，也長期影響着消費者的行為："每次疫情爆發後，他們都會害怕一段時間。不願意在公共場所吃飯“。政府的支持措施？吳老闆放棄了，他說："我看了有關公告，但申請條件是如此嚴格，程序很複雜，真的很難。"