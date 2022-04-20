所中安全協議：所羅門回應批評稱與北京簽協時眼睛睜得很大

所羅門群島/中國/美澳關注索中安全協議

所羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天表示，所國當局在“睜大雙眼”的情況下與中國簽署一項具爭議的安全協議，但他拒絕透露何時公布相關內容。據美媒稱，所羅門群島與中國簽署的這項安全協議，它的草案就曾引起美國和澳大利亞的反對，因為它將允許北京在這個太平洋島國停靠軍艦。

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面對美國與澳大利亞等質疑，據中央社引述消息報道稱，所羅門總理蘇嘉瓦瑞指：我們與中國簽安全協議曾睜大眼睛。

北京昨天證實已和所羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，引發美國和澳洲等索國盟邦強烈反彈，他們擔心這可能為中國在南太平洋取得軍事據點鋪路。

據所羅門總理蘇嘉瓦瑞告訴國會，所、中兩國官員已於“幾天前”簽署這項協議，還說這是所國的“榮幸和特殊待遇”，但他拒絕告訴反對派領袖何時將公開雙方簽署的協議版本。

所羅門群島多年前曾公布與澳洲達成的雙邊安全協議。

上個月外流的中國版協議草案在太平洋地區引起震蕩，特別是草案內容允許中國在所羅門群島部署安全部隊和海軍船艦等措施。

協議草案的廣泛措辭，引發美國和澳洲一連串外交表態，力圖阻止索、中籤署安全協議，但最終並未成功。

蘇嘉瓦瑞說，與中國的協議“補足”了所羅門與澳洲的既有條約，他認為，所國若繼續維持現狀，將無法彌補“關鍵的安全漏洞”。蘇嘉瓦瑞說：“讓我向各位保證，我們是在睜大雙眼、以我國利益為導向的情況下，與中國達成一項協議。”

他要求所有“鄰國、朋友與夥伴尊重所羅門群島的主權利益”。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今天批評所羅門群島“缺乏透明性”，且未與其他太平洋國家就這項協議進行磋商。

澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）上周代替潘恩訪問所羅門群島，要求蘇嘉瓦瑞不要簽署這項協議。

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與負責東亞和太平洋事務的國務院助卿康達（Daniel Kritenbrink）本周稍後將一同前往所羅門群島。

據華爾街日報今天報道稱，中國與所羅門群島簽署安全協議，不顧美國和澳大利亞的反對。中國周二表示，已與所羅門群島簽署了一項安全協議，這一安排的草案曾引起美國和澳大利亞的反對，因為它將允許北京在這個太平洋島國停靠軍艦。

中所兩國政府均未公布協議細節，但3月份在網上流傳的一份草案讓美國和澳大利亞感到擔憂，因為協議可能允許中國將軍艦停靠在所羅門群島，並利用其軍隊保護中國公民和重大項目的安全。目前尚無法確定最終協議是否與泄露的草案一致。

所羅門群島位於澳大利亞東北部，人口約69萬，國土面積略小於馬里蘭州。總體而言，所羅門群島是太平洋地區十幾個位於主要航道和漁業區內的小島國之一。美國在關島有重要軍事存在。

中國外交部發言人汪文斌表示，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，致力於幫助所方加強維護本國安全的能力建設。他還暗示，美國忽視了這個太平洋群島。

在中所協議簽署的消息傳出之前，美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)周一在華盛頓對記者表示，這樣的協議恐將加劇所羅門群島內部的不穩定，並為整個太平洋島嶼地區開創一個令人擔憂的先例。

澳大利亞是所羅門群島的近鄰之一，傳統上一直是該國國家安全的主要保障國。澳大利亞對該協議的正式達成深表失望。

澳大利亞外交部長佩恩(Marise Payne)和太平洋事務部長薩撒加(Zed Seselja)在一份聯合聲明中說：“我們對這一協議在制定過程中缺乏透明度感到擔憂，注意到它有可能破壞我們地區的穩定。”

他們說，澳大利亞正在繼續尋求進一步弄清該協議的條款及其對太平洋地區的影響。

據該報道說，在近十年的執政過程中，中國國家主席習近平極大地擴大了中國軍隊的全球影響力。中國在南中國海(South China Sea, 中國稱南海)的人工島上修建了起降跑道並部署了武器，2017年在東非國家吉布提開設了第一個海外基地，而其海軍也越來越多地在亞洲各地靠港。

最近，中國嘗試將中非小國赤道幾內亞作為其第一個大西洋基地的選址，這引發了華盛頓方面的擔憂，而習近平的 “一帶一路”倡議已經讓許多國家的港口升級，西方軍事分析人士認為這些國家最終可能為北京提供駐紮或補給海軍的機會。

華爾街日報說，中國和所羅門群島的官員反駁了西方對雙邊安全安排的擔憂，包括有關中所關係具有地緣政治影響的擔憂。中國和所羅門群島強調，兩國都是重視穩定的主權國家。