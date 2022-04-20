連花清瘟遭捧可抗疫 專家警告傷腎胃

新冠病毒/中國/連花清瘟

中國國家主席習近平曾說要進一步發展中醫藥，中國官媒大力吹捧以傳統中藥材製成的連花清瘟膠囊對付新冠病毒具有療效，不過醫學專家紛紛提出質疑，並聲稱沒病的人服用恐傷腎傷胃。中國連花清瘟生產商以及中草藥公司皆從中獲得巨大商業利潤。

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據中央社今天引述報道稱，中國官媒捧連花清瘟可抗疫，專家批服用恐傷腎胃。

中國官媒人民日報網站人民網6日曾刊登關於世界衛生組織（WHO）認可中醫藥治療新冠病毒的療效，並說連花清瘟防治獲得可靠依據，甚至3月間也曾報導，連花清瘟的防治疫病系列研究取得顯著進展。

因中國自3月爆發兩年多來最嚴峻疫情，經濟重鎮上海淪為重災區，香港南華早報今天稱，當地2500萬市民苦尋無著新鮮蔬果、白米與口罩，於此同時，至少800萬盒的連花清瘟膠囊運抵上海以遏止變異株Omicron的擴散。不過北京首都醫科大學校長饒毅在社群媒體微信發文指出：“配送抗疫用藥應經過嚴格的試驗及檢測，不應給社會大眾服用偽劣產品，若連花清瘟的療效從未經嚴格驗證，強制配送就害了等待必需物資和藥品的群眾。”

暨南大學以謝望時為首的3位醫藥界專家也在中國醫藥資訊平台丁香園發文，對於連花清瘟比其他急需的民生物資優先運抵上海，也感到錯愕。他們發文指出：“把抗疫無效的用藥拿給沒病的民眾，這種情況不應該發生，而且還佔據保命物資的物流配送量能，更是非常不恰當。”

中央社引據上海市委機關報解放日報與湖北省喉舌湖北日報消息，中國醫界對於配送連花清瘟給沒病的民眾頻頻示警：除非民眾感到不適，否則不要服用，因這款標榜以傳統中藥材煉製的抗疫膠囊，可能會導致胃與腎兩個器官的功能障礙。

據該報道，相較於中國官媒的大力吹捧，其他國家對於連花清瘟的療效認定則顯得審慎。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）表示，雖然連花清瘟有助於緩解癥狀，但是這款膠囊的整體療效沒有定論。

新加坡則是註記連花清瘟是輔助保健用品，而非治療新冠病毒的用藥，去年11月，針對誇稱連花清瘟可防治當前的疫病，新加坡衛生部門發布公告指出：“並沒有隨機的臨床科學試驗佐證，包括連花清瘟在內的任何草藥產品，可用來防治新冠病毒。”

連花清瘟聲稱可宣肺泄熱，並由13種藥材製成，根據澳洲有關部門指出，當中也包括可製成薄荷醇的麻黃。2020年5月，瑞典海關不準許連花清瘟進口，因有關部門指出，他們檢測這款膠囊的樣品，發現其中所含僅薄荷醇。

中央社說，香港特區政府今年2月曾向被隔離民眾派發首批治療新冠病毒的中藥，當中包括由中國捐贈的連花清瘟膠囊。