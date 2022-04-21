中國大學生短詩比賽 不準寫疫情及鐵鏈女

中國/短詩比賽/疫情與8孩鐵鏈母

中國一名大學生的新詩近期引發熱議，短詩名為“非必要離校”，描述疫情防控期間，學生們期待能在“非必要”狀況下離開校園。不過，這首短詩已在主辦單位的微博被屏蔽。學生投稿且入圍的作品還有談及疫情“吹哨人”、離世的前武漢中心醫院眼科醫師李文亮，作品名稱為“史記”；談及徐州八孩媽鐵鏈女事件，作品名稱為“他的床頭長出一個女人”等，也被消失。

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中國大學生短詩比賽，涉及疫情及鐵鏈女內容遭屏蔽。據中央社今天報道稱，涉及疫情的這首詩是來自上海交通大學舉辦的“2022全球華語大學生短詩大賽”投稿入圍作品，編號是669，由中央美術學院的學生朱皓月所創，全文僅146字，但卻引發共鳴，吸引許多讀者。

這首詩內文為：“實習、掛號、雅思課，算是必要的吧，那蹲守一朵飛檐上的雲呢，捂回一袋板栗呢，被落葉淋上頭髮呢，坐兩個小時昏昏欲睡的校車，去牽另一半的手呢。”詩中說，“萬一，這張照片被傳成經典呢；萬一，這袋板栗分給了一個瀕臨崩潰的同學呢；萬一，淋濕的是一個詩人呢；萬一，這輩子就是他呢。疫情讓一切都變成了正襟危坐的必要，誒，人間是由無數個非必要組成的呀。”

中國在新冠病毒疫情間，為了防範疫情擴大，有時會針對大學校園采“非必要不得離校”的防疫政策。

然而，這首“非必要離校”的新詩，12日在上海交通大學研究生會的微博上傳後，20日起於上述微博搜尋時，已遭到屏蔽，陸媒如極目新聞的相關消息今天也無法查找到。

該報道稱，除了“非必要離校”這首短詩，“2022全球華語大學生短詩大賽”上，學生投稿且入圍的作品還有談及疫情“吹哨人”、離世的前武漢中心醫院眼科醫師李文亮，作品名稱為“史記”；談及徐州八孩媽鐵鏈女事件，作品名稱為“他的床頭長出一個女人”等。

不過，上述兩首新詩也在主辦單位的微博上“被消失”，由於“史記”的作品編號為640，“他的床頭長出一個女人”編號為626，引起網民留言：“626和640，像無數女人和歷史一樣消失了。”

中央社說，“全球華語大學生短詩大賽”至今已舉辦五屆，據官方微博，短詩大賽由中國青少年新媒體協會、中國作家協會詩刊社、中華詩詞學會、中國詩歌學會指導，上海交通大學主辦，並由上海交大博聞研微網絡文化工作室承辦。