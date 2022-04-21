中國：寧波美國籍外教殺人案一審被判死刑

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一名美國男子周四（4月21號）在中國罕見被判處死刑，原因是他有預謀地故意殺死了要離開他的21歲中國前女友。 法新社稱，在中國，每年被處決死刑的人數是國家機密，對西方國家公民的死刑判決十分罕見。

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悲劇發生地，浙江寧波市中級人民法院周四在一份聲明中說，罪犯沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）在2019年認識了他的受害者，自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，沙迪德·阿布杜梅亭不同意並對陳某某進行言語威脅。2021年6月14日20時許，經事先聯繫，沙迪德·阿布杜梅亭攜帶摺疊刀、衣物等，到達寧波市通途路南側清水橋路口公交車站附近人行道與陳某某見面交談。21時48分許，沙迪德·阿布杜梅亭用隨身攜帶的摺疊刀捅刺、切割陳某某頸部數刀，陳某某失去反抗能力後，又繼續戳刺陳某某面部數刀，導致陳某某大出血當場死亡。寧波市中級人民法院認為，被告人沙迪德·阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。沙迪德·阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳某某面部、頸部多刀，致陳某某死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

報道稱，審理期間，法院依法充分保障了被告人沙迪德·阿布杜梅亭的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐華使領館。人大代表、政協委員、各界群眾二十餘人旁聽了案件宣判。

美國駐中國大使館沒有立即回應法新社的評論請求。

據法新社，中國在2015年將可判處死刑的罪行數量從55項減少到46項。 這些措施仍然包括分裂主義、故意殺人、強姦和販毒，但現在已經不包括拉皮條或走私武器等。

據中國官媒中新社，最近遭處決的西方護照持有者據信是巴勒斯坦裔英國人阿克毛·沙伊克，他於2009年因販運海洛因而被處決。