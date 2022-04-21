共青團百年 中國首發青年白皮書稱年輕人“自由隨心飛”

中國/社會

中國國務院新聞辦公室4月21日發布《新時代的中國青年》白皮書。據介紹，這是中國首次專門就青年群體發布白皮書，也是為共青團成立100特別發布。官媒稱，中國青年的發展渠道更加暢通、流動更加自由，同時稱政府高度重視解決青年“躺平”及“佛系”現象反映出的深層次問題，但這些都是極少數現象，不懈奮鬥的是大多數。

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據介紹，這本白皮書由前言、正文和結束語三部分組成，約1.8萬字，以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8個語種發布。為充分展示新時代中國青年的風貌和擔當，值此中國共產主義青年團成立100周年之際，特發布本白皮書。中國官方21日發布的《新時代的中國青年》白皮書指出，青年的發展渠道更加暢通、流動更加自由，在區域協調發展戰略深入實施大背景下，青年逐漸由單向的“孔雀東南飛”轉變為多向的“自由隨心飛”，在喜歡的城市尋找發展機會，在適合的地區拓展成長舞台。

白皮書指出，超過2500萬貧困青年徹底擺脫貧困，中國青年共同邁向更高水平的小康生活。2020年底，中國6歲至18歲未成年人網民達1.8億，未成年人互聯網普及率達94.9%，城鄉普及率差距從2018年的5.4個百分點縮小至0.3個百分點，互聯網已經成為當代青少年不可或缺的生活方式、成長空間、“第六感官”。

白皮書指出，2021年，中國義務教育鞏固率達95.4%；高中階段毛入學率達91.4%；高等教育毛入學率達57.8%、在學總規模達4430萬人，居世界第一，越來越多的青年打開了通往成功成才大門的重要路徑。

據白皮書介紹，2020年，中國外出農民工總數近1.7億，其中多數為青年；青年常住人口城鎮化率達71.1%、比十年前增加15.3個百分點、高於整體常住人口城鎮化率7.2個百分點，更多青年通過城鄉之間的發展流動更好融入城市生活、實現發展躍遷。

據官媒報道，在中國國務院新聞辦公室當日舉行《新時代的中國青年》白皮書新聞發布會上，中國長期青年發展規畫實施工作部際聯席會議召集人、中國共產主義青年團中央委員會書記處第一書記賀軍科說，共青團中央通過對當代青年的精神素養等方面進行調研發現，真正“躺平”的是極少數，不懈奮鬥的是大多數。他指出，國家高度重視解決“躺平”“佛系”反映出的深層次問題。他認為，儘管絕大多數青年不會真正“躺平”和信奉出世生活，但在中國特有的人口結構和比較激烈的人才競爭環境下，當代青年面臨的工作、學習、生活壓力又大又現實。青年表現出迷茫和困惑，這種現象也或多或少存在。

賀軍科說，“當代青年的主流觀點，仍然是他們相信成功主要靠個人努力奮鬥才能夠得來，絕大部分青年對於未來是樂觀的。”由此可以認為，青年所說的“躺平”“佛系”更多還是緩釋壓力的調侃和情緒的表達。