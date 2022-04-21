博鰲論壇：習近平提“全球安全倡議 ” 反對單邊制裁和 "長臂管轄"

中國/博鰲論壇/習近平

為期三天的博鰲論壇於4月20號周三開幕，中國國家主席習近平周四通過視頻發表講話時表示願提出“全球安全倡議”，反對單邊制裁和 "長臂管轄"，但沒有直接提到西方在俄羅斯入侵烏克蘭祭出的制裁措施。

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路透社報道，中國經常批評西方的制裁，包括對俄羅斯的制裁，但也一直小心翼翼地避免幫助莫斯科，因為這可能導致對北京的制裁。

習近平在周四海南島博鰲亞洲論壇期間播出講話題為“攜手迎接挑戰，合作開創未來”，在講話中也提到單邊主義、極限施壓、搞小圈子、以意識形態畫線挑動對立對抗都是根本行不通的。習近平說，"脫鉤 "和壓力戰術，包括切斷供應鏈將達不到目的。

習近平表示："中國希望提出一個尊重安全不可分割原則的全球安全倡議" ，"應該堅持安全不可分割的原則，建立一個平衡、有效和可持續的安全架構，反對在其他國家不安全的基礎上建立國家安全。"

根據演說內容，全球安全倡議內容包含“共同維護世界和平和安全”、“不幹涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度”、“摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗“、“反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上 ”、“堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端” 、“ 反對濫用單邊制裁和長臂管轄”、“共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題”等。

習近平稱，在當今世界，任何單邊主義、極端利己主義都是根本行不通的；任何脫鉤、斷供、極限施壓的行徑都是根本行不通的；任何搞“小圈子”、以意識形態畫線挑動對立對抗也都是根本行不通的。

他說要踐行共商、共建、共用的全球治理觀，弘揚全人類共同價值，宣導不同文明交流互鑒。要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。“大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。”

路透社評論稱，俄羅斯也堅持要求1999年西方國家政府尊重基於 "不可分割的安全 "原則的協議，根據該原則，任何國家都不能以犧牲其他國家的安全為代價加強自己的安全。北京和莫斯科之間的關係越來越強，中國拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，俄羅斯稱之為 "特別行動"。中國將烏克蘭危機歸咎於北約的東擴。

習近平在講話中還表示，需要努力穩定全球供應鏈，但他補充說，中國經濟有彈性，其長期趨勢沒有改變。

中國的經濟正面臨著打擊冠狀病毒爆發的影響，特別是在其經濟中心城市上海的影響。但習近平在講話中沒有具體提到冠狀病毒的爆發。