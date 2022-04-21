台擬增港人移民途徑 「專業、白領」住5年可申請定居

台灣/香港移民

港人到台灣居留和永久定居人數在去年雙雙達到歷史新高後，近期因台灣靜靜收緊而減少，引發在台港人怨言，今年頭兩個月，兩組數字同比下降兩成半；台灣大陸委員會日前向中央社表示，已修訂相關許可辦法，擬讓在台工作及許續居留五年的港人申請定居，期望可令參與2019年反修例運動而流亡台灣的香港抗爭者受惠，但「在可預見的將來」，台灣都不會以政治庇護方式讓抗爭者在台定居。

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現時移民台灣的途徑有五種，分別是投資、創業、升學、技術及結婚，但最後兩者沒有入場門坎，港人一般循前四項申請，但自去年開始，台灣部門以行政手段收緊審批，防止滲透。陸委會發言人邱垂正坦言，香港已全由中共掌控，台方擔心香港成為中共滲透赴台的渠道，因此必須做好各方面的防衛機制。

結果，港人到台灣居留和定居的數字在今年頭兩個月大跌。根據台灣移民署月初公布的最新數據，今年1月和2月港人獲得居留和定居許可人數共1485人，比去年同期的1980人減少了25%。公開數據顯示，港人移居台灣的人數在2019年起連年大幅上升，去年的居留人數達11173人，定居人數亦有1685人，雙雙創下歷史新高，平均綜合人數為每月1071人，差不多等於今年頭兩個月的人數。

有關在台港人入籍困難的問題，引起相關組織關注，台灣香港協會理事長桑普日前接受訪問時敦促台灣政府給予港人身分的言論更引起台灣人的抨擊，在網絡上引發爭議。針對在台港人社群反映申請定居困難的問題，邱垂正日前在中央社訪問中表示，陸委會已對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，獲得行政機關支持，朝向開放港人赴台，「特別是專業人士、白領階級的港人」，在台工作連續居留五年、最後一年每月收入達基本工資兩倍等條件，即可申請在台定居。這意味在既有的投資、專才和就學的移民途徑之外，為港人開闢一條新的就業定居之路。

但由於流亡台灣的反修例抗爭者以年輕人和資歷較淺者較多，未必可以受惠於專業、白領等工種，邱垂正表示，當局目前以「香港人道援助關懷行動項目」形式協助流亡港人，並引導他們以就學或就業方式在台居留，但「會針對個案的情形審酌，來妥適處理」，即會給予相關個案更有利的申請條件。他補充，規範在「就業服務法」中的專業工作種類，也相當多樣。

相關法規的修訂工作已在最後階段，日後會由移民署正式公告。邱垂正強調，法規的修訂是期望港人「不需再為身分感到擔憂，能在台灣安身立命、安居樂業」。但他明言，以政治庇護身分處理香港抗爭者的建議，在可預見的將來都不會採納。成功獲得政治庇護者，在台居留兩年便可獲得定居身分，較仍未公布的新規定短至少六成時間。