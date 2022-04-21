封控下上海：民間拜起“跑路天後”張愛玲

中國/上海/新冠病毒

上海封控近一個月，期間發生各種防疫亂象，除了移民諮詢暴增外，上海人開始拜起作家張愛玲，稱她為“跑路天後”，藉此抒發不滿。

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據中央社今天報道稱，上海封控近一個月，民間拜起“跑路天後”。張愛玲1920年出生於上海，1949年中共建政，儘管一開始備受中共政權禮遇，她仍在1952年以“繼續因抗戰而中止的港大學業”為由申請赴港，之後定居美國。

1950至1976年，三反五反、大躍進、文化大革命等政治運動，讓中國政經社環境動蕩，釀出無數悲劇。而張愛玲描述中共治下的中國農村土改、三反運動的“秧歌”、“赤地之戀”則在此期間陸續出版。

在上海這波抗擊新冠病毒疫情期間，因嚴格的防控導致的次生災害頻傳，保供物資無法送達、“買菜難”讓上海人餓肚子，以及“一刀切”的“應收盡收”政策，在在讓民眾苦不堪言。於是，上海人開始拜起張愛玲，並稱她為“跑路天後”，遙想她當年若不“潤”（Run的中文諧音，在上海封控期間成為爆紅字），會遇上什麼迫害。

在微博上，有網友貼上張愛玲的照片，並寫上“拜祖師爺”、“祖師爺保佑我”，或是“拜了能保佑我潤嗎”等留言。這些均反映了上海民眾對官方防控的不滿情緒。

中央社說，現居德國的中國知名時事評論家長平在德國之聲網撰文指出，人們應該讀一讀張愛玲描述饑餓的“秧歌”，因為“秧歌”與當下上海的境遇密切相關。據長平表示，“秧歌”不僅講述了一個政權製造的饑餓和迫害等人權災難，還揭露了這個政權怎樣看待底層的苦難，怎樣留下“正確的集體記憶”。這無疑是一部傑出的政治小說，直截了當地講出了張愛玲的政治觀點。

據該報道，長平也提及，張愛玲選擇離開，但與她背景相似、留在大陸的作家蘇青、關露、周瘦鵑等人，大多沒有躲過殘酷的政治迫害。