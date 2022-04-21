日本首相向靖國神社供奉供品 安倍參拜

日本/靖國神社

21日，位於東京九段北的靖國神社開始了一年一度的春季大祭，為期兩天。岸田文雄首相以“內閣總理大臣岸田文雄”的名義奉獻了名為“真榊”的供品。 岸田文雄將不會在到22日為止的春季大祭期間參拜靖國神社。厚生勞動大臣後藤茂之也獻上了“真榊”。

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此外，前首相安倍晉三和自民黨政調會長高市早苗於21日在春季大祭中參拜了靖國神社。

岸田就任首相後不久，在去年10月秋季大祭中，也採取了相同做法。

一位相關士透露，岸田首相上任前從未供奉過“真榊”，但上任後，在去年10月舉行的年度秋季大祭中供奉了“真榊”，這是繼承了前兩屆首相安倍晉三和菅義偉的做法。

對靖國神社而言，4月和10月的例行大祭是尤為重要的祭祀儀式，往年例行大祭為期三天，鑒於新冠疫情而縮短為兩天。

安倍在參拜後向媒體表示，“在烏克蘭，許多人為保護祖國而拚死戰鬥。國家在勇敢、崇高的犧牲之上得到了守護。我也是帶着這樣的心情，靜靜地進行了祈禱。”

高市向媒體稱：“緬懷為國策而殉亡的英靈們，向他們獻上了誠摯的感謝。”

韓國外交部21日通過發言人表示：“韓國政府對負有責任的領導人，再次向合祀着過去侵略戰爭的戰犯，美化侵略戰爭的靖國神社供奉供品，深表失望和遺憾。”

日本官房長官松野博一在21日的記者會上就此表示，“我認為這是作為個人的行動。”