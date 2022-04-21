東航空難飛機為什麼垂直俯衝墜毀？調查未給答案

中國/東航空難

中國通報了對上個月東方航空一架波音737-800客機俯衝墜入山谷原因的初步調查報告，但對於幫助解決這起中國近30年來最嚴重空難背後的謎團基本未提供新線索，尤其幾乎沒有為波音737客機的致命俯衝提供新線索。中國初步調查稱空難飛機，操作以及飛行員等方面均沒有發現異常。

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據華爾街日報今天報道稱，中國發布了對上個月東方航空(China Eastern Airlines )一架波音(Boeing) 737-800客機俯衝墜入山谷原因的初步調查報告的情況通報，這次空難導致機上132人全部遇難。

中國民用航空局(Civil Aviation Administration of China)在周三總結調查結果的情況通報中說，空難發生時的維修記錄或飛行條件未發現問題。作為調查組織方，中國民航局須在3月21日墜機事故發生之日起30天內向國際民用航空組織(International Civil Aviation Organization)和波音飛機的製造地美國等相關各方提交調查初步報告。

調查人員目前的重點是拼湊證據，以解釋失事客機為何最後以每小時1,010公里的速度墜落，然後撞地解體。中國民航局稱，到目前為止，未發現墜機前的飛行操作有任何異常。

情況通報說，機上兩部記錄器（俗稱黑匣子）嚴重受損，數據修復及分析工作仍在進行中。美國交通事故調查機構美國全國運輸安全委員會(The National Transportation Safety Board, 簡稱NTSB)也參與了這起調查，該委員會已在華盛頓特區的實驗室幫助下載了兩個記錄器的信息。

東航飛行事故的初步調查報告尚未公開。中國民航局稱，初步調查報告不包括事故原因分析及結論。根據國際民航組織的規定，中國可以決定對初步調查報告保密，但各國被要求提供公開的最終報告，最好在事故發生後的12個月內。 否則，他們應該提供年度更新。

在官媒新華社的採訪中，中國民航局航空安全辦公室副主任李勇對記者表示，國際上運輸航空器事故調查耗時通常在2年以上。他說，一旦調查取得新的重要進展，將及時向社會公布。

東方航空本周早些時候表示，已恢復此次墜機事件所涉及的波音737-800機型的航班運營。這些飛機此前停飛了近一個月以開展測試以及核查適航性數據。東方航空稱其仍在進行與維護有關的評估。航空專家已表示，737-800客機復飛表明，圍繞墜機的直接或已知問題可能不是飛機本身。

華爾街日報該報道稱，NTSB 3月底發推文稱，其團隊不會發布任何有關此次調查的信息，因為這一權利屬於中國政府。NTSB一名發言人稱，4月初派去參加事故調查的小組已於上周四返回美國。