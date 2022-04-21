盧旺達：一名中國礦長因鞭抽當地工人罪控遭判20年監禁

中國/盧旺達/中國錫礦礦長鞭抽當地工人案

一名中國礦長因毆打當地工人而於周二在盧旺達被判處20年監禁，此前他鞭打一名被綁在柱子上的男子的視頻在網上流傳。

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法新社稱20日獲悉，一名中國礦長因毆打當地工人而於周二在盧旺達被判處20年監禁，中國礦長音譯名為孫世俊在一個生產錫石（錫的主要礦石）的礦場任職，他已於去年9月被捕。

據Jacques Kanyarukiga法官說："很明顯，孫世俊對受害者施以酷刑，並惡意進行體罰，這是一項嚴重的罪行。" 法官判處孫世俊20年監禁。

庭審期間，孫世俊在魯西羅地區法院出庭，他承認暴力打擊了兩名僱員，但解釋說他毆打他們是因為 "對他們偷竊礦物感到沮喪和討厭"。

法新社說，這位43歲的經理曾為自己辯護說，他已向兩名受害者賠償了總額超過100萬盧旺達法郎（約為900歐元）的款項，並簽署了一份 "和解書"。

然而，檢方聲稱這兩名男子被迫接受了這些付款，"因為他們受到了傷害，而且害怕礦長"。

此案中一共有四名受害者。

該公司的另一名經理，即阿里集團控股有限公司派駐官員，被認定為共犯，並被判處12年監禁。第三名被告被認定無罪。

去年9月，一個憤怒的中國男子用繩子鞭打另一個蜷縮在地上並被綁在柱子上的男子的45秒視頻在網上流傳。

判決後，已獲保釋的音譯為孫世俊被戴上手銬帶走。他有30天的時間進行上訴。

據中國駐盧旺達大使館在一份聲明中說，該使館已經 "注意到 "這項裁決。聲明說，中國大使館始終要求在盧旺達的中國公民應遵守當地的法律和法規，" 但聲明呼籲，中國公民的權利也應該得到 "適當的保護"。