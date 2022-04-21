紐時觀點評論：俄羅斯和中國都暴露了威權政權的弱點

習近平普京

紐約時報觀點與評論版刊登托馬斯·弗里德曼的署名文章認為：俄羅斯和中國都暴露了威權政權的弱點莫斯科和北京都突然發現自己要與比預期中更強大、更無情的力量和系統抗衡。戰鬥正在向全世界和它們的人民暴露它們自身系統的弱點。暴露如此之多，以至於世界現在不得不擔心兩國會發生動蕩局勢。

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文章寫道：先說普京。他自欺欺人地認為，只因他的軍隊在敘利亞、格魯吉亞、克里米亞和車臣粉碎了一群魚腩對手，它就可以迅速吞噬一個有4400萬人口的烏克蘭。但在過去十年裡，烏克蘭一直努力加入西方並悄悄接受北約的武器和訓練。

到目前為止，對俄羅斯來說是一場軍事和經濟崩潰。但同樣重要的是，它準確地暴露了普京的“體系”是如何建立在向上說謊——每個人都對上級說他們想聽的，層層向上直到普京。和向下剝削，利用俄羅斯的自然資源，讓少數俄羅斯人富裕起來，而不是發揮該國的人力資源並賦予大多數人權力。

普京的俄羅斯基本上是建立在石油、謊言和腐敗之上的，這不是一個穩健的體系。在與格魯吉亞、敘利亞、克里米亞和車臣作戰時，俄軍可以用狂轟濫炸解決一切問題。但現在普京的軍隊發現，他們面對的是一支士氣高昂的軍隊，有自己的兵器工業，還擁有最精良的北約精確武器和訓練，敗象正在漸漸顯露。俄羅斯的坦克和後勤力量在烏克蘭西部被敲打成了一堆堆燃燒着的廢銅爛鐵。俄羅斯海軍居然能讓他們的黑海艦隊指揮艦“莫斯科號”導彈巡洋艦受到嚴重損傷而沉沒。

文章指出：中國是個比俄羅斯正經得多的國家：它不是靠着石油、謊言和腐敗（儘管也不少）建起來的，而是靠人民的勤奮和製造上的天賦，它的領導者中國共產黨採用自上而下的鐵拳統治，但同時也樂於向外國學習。至少過去是這樣，最近幾年學習熱情有所減退。

中國的經濟成功以及這種成功所帶來的自豪感似乎讓領導層錯誤地認為，它可以獨力應對一場大流行。他們生產自己的疫苗而不是從西方進口更好的疫苗；利用高效率的威權主義監視和控制系統在發現新冠疫情的地方制約人的出行，進行大規模檢測，並對個人或街區進行隔離，從而把賭注壓在“清零”政策上。如果它能在保證更少的死亡和更開放的經濟的情況下挺過一場大流行，那將是向世界發出的又一個信號——一個重大信號——中國共產主義要優於美國民主。

但在嘲笑西方的同時，中國在國內老年人疫苗接種的問題上卻出現了令人震驚的疏忽。人不能妄想着愚弄或欺騙大自然；她是無情的。高壓威權系統都是低信息量的系統——因此它們往往比自己意識到的更盲目。即便真相濾出水面，或是現實變成了更強勁的對手，大自然狠狠打在他們臉上以至於無法忽視，它們的領導人都很難改變方向，因為這些人聲稱，他們之所以有權做終身領袖，靠得就是他們的永遠正確。這就是俄羅斯和中國如今都陷入困境的原因。

紐約時報觀點與評論版文章 作者：托馬斯·弗里德曼