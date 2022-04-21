香港今放寬部分防疫措施 央媒促港堅持「清零」 稱是通關必要條件

香港/防疫

隨着武漢肺炎的單日感染人數在三位數間逐步回落，港府今(21日)天起，如期放寬收緊了近三個月的社交距離措施，包括聚集人數上限由2人放寬到4人、恢復晚市堂食，以及重開大部分文娛場所，而海洋公園、黃大仙祠、電影院和公眾康樂設施均出現等候人潮，不少「茶客」更相約友人到酒樓食肆共聚。

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應對第五波疫情的嚴謹社交距離措施由今天起、在三個月內分三階段解除，若首階段放寬沒有令疫情反彈，便會進行第二階段放寬，屆時所有曾關閉的表列處所、酒吧和酒館、公眾泳灘和泳池均可重開；食肆堂食時間將進一步延至午夜12時，每桌人數上限增至8人。到了第三階段，基本上將回復至只執行佩戴口罩、限聚人數等基本防疫要求。

連日為「動態清零」政策辯護的官媒，今天亦以香港為例作說明，並指香港是中國全國疫情防控大局的組成部分。《人民日報》在第二版的要聞版發表評論，以《香港疫情防控態勢向好，珍惜成果不可大意》為題指出，香港能穩控疫情，「絕非“自然而然”發生，更不是所謂“與病毒共存”的“躺平”帶來的」，而是中央支持和港府以至各界合力的成果，證明「堅持“外防輸入、內防反彈”總策略和“動態清零”總方針」才能儘快遏制疫情擴散。

名為「辛泰」的論者續稱，「堅持“動態清零”，是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，最為符合香港實際的策略選擇」，要堅定決心和信心，若一旦「錯誤選擇“與病毒共存”」，疫情必然全面失控，嚴重威脅七百萬港人的生命安全。文章續稱，堅持“動態清零”是香港與中國內地通關的必要條件。文章接著說，香港的疫情防控是全國疫情防控大局的組成部分，並非香港一城一地之事，敦促港府投身抗疫。