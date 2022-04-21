IMF總裁對中國經濟長期放緩的風險發出警告

中經濟放緩風險

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周四表示，中國經濟長期放緩將對全球產生重大溢出效應，但她補充說，中國政府有調整政策以提供支持的空間。

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國際貨幣基金組織周二將中國今年經濟增長預期下調至4.4%，遠低於中國政府5.5%左右的目標，原因是受新冠肺炎疫情大範圍封鎖和供應鏈中斷的影響。

格奧爾基耶娃在一年一度的博鰲亞洲論壇上發表視頻講話時說，中國應對經濟放緩的行動對全球復蘇至關重要。

格奧爾基耶娃補充說:“幸運的是，中國有提供宏觀經濟政策支持的政策空間，包括將重點轉向弱勢家庭以加強消費，這也可以通過引導經濟活動轉向低碳行業，幫助支持中國的氣候目標。

“在房地產領域加大政策力度，也有助於實現平衡復蘇。”

同樣在博鰲論壇上，中國國家主席習近平表示，中國經濟是有彈性的，其長期趨勢沒有改變。

由於不利因素不斷加大，外國券商也在下調對中國GDP的預期。此前，隨着上海封城措施的持續，3月份疲弱的經濟活動數據提高了前景風險。

巴克萊(Barclays)周二將本已低於普遍預期的GDP預測值從4.5%下調至4.3%，美國銀行(BOA)則將今年的預測值從4.8%下調至4.2%。

野村證券(Nomura)周四將今年中國的GDP增長預期從此前的4.3%下調至3.9%，根據他們的基線估計，第二季度的增長率預計僅為1.8%。