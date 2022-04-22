中港反對youtube終止李家超賬戶 惟未提反制 亦未見建制派撤戶抵制

香港/中美/政治

香港行政長官選舉唯一候選人李家超的YouTube競選賬戶日前被終止，中國外交部和港府先後作出批評，並「堅決反對」。中方指摘美方不惜破壞言論自由去達到干涉別國內政，而YouTube則是擔當美國政府的政治工具。不過，中港政府都沒有提及反制，而身為特首最高級顧問的行政會議召集人陳智思亦不贊成對此採取反制行動，因為反制未必有實際效用，對任何人都沒有好處。

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李家超在18日獲候選人資格審查委員會確認成為特首選舉的惟一候選人後，美國網絡巨擘谷哥旗下的YouTube於20日以遵守美國制裁法律為由，終止他為競選而開設的頻道「Johnlee2022」，但由另一網絡巨擘Meta擁有的臉書(Facebook)和Instagram則仍然容許李家超的專頁運作。李更在臉書上響應YouTube的做法，形容是美國的霸凌和無理行為，對此「嗤之以鼻」。

香港媒體普遍認為谷哥的決定，與YouTube有機會因為自動系統而在李家超的視頻在達到一定流量後投放廣告，並因此須向李支付廣告收入，若此便會觸犯制裁條款，而臉書則沒有這個功能，故不須關閉其專頁。而Meta的響應似乎確認了這分別，該公司稱，李家超在臉書和Instagram的頁面不涉及貨幣，公司已採取行動防止支帳服務，作為一間美資公司，他們須在美國法律規範下營運，而這會因環境而有所不同。

不過，香港建制派對youtube的做法多表不滿，認為是美方的打壓或政治表態之舉，但未見有人因此結束youtube頻道來作為抵制。行會召集人陳智思昨(21日)出席公開場合時形容事件是「不公平及不幸」，但認為港府毋須採取反制，而反制亦未必有實際效用。他指出，關閉頻道不會影響選舉，候選人仍有其他方法推動選舉工程。他更認為，事件有時可能涉及國際政治角力，相關網上平台可能亦很無奈。

在北京，中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上依然對谷哥和美方作出批評，他指YouTube的做法是錯誤及無理的，對香港社會要求美國的社交平台公司尊重香港特首選舉的「公平公正」表示支持；至於美國的行徑，中方指這再次暴露美方為達政治目的，不惜破壞言論自由、信息傳播自由和網絡空間公平公正秩序的虛偽雙重標準以及干擾破壞選舉的「險惡用心」，告誡美方停止插手香港事務、干涉中國內政，強調任何施壓破壞伎倆都影響不了選舉的順利進行。

在youtube停止李家超賬戶之前，在港包括中資銀行在內的各國銀行也曾因美國的制裁令而停止向特首林鄭月娥等港府官員提供服務。而由於中國的反制裁法未引伸至香港，故有關銀行未有受到中國的反制。