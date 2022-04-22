亞組委官員透露：疫情嚴重 杭州亞運會可能延遲舉行

亞運會/杭州/中國/疫情

法新社援引一位亞組委高級官員表示，由於新冠病例激增，原定在中國舉行的2022年亞運會可能延遲舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社消息，亞運原定今年9月在杭州舉行，但上海正面臨嚴重疫情，一位沒有透露姓名的亞委會官員告訴法新社，亞委會尚未做出任何官方決定，但亞運會可能會“延遲”舉行。

自新冠疫情爆發以來，中國已經承辦了許多國際體育賽事，特別是北京在2月份以"閉環"形式舉辦的冬奧會。

但是，中國人口最多的城市上海目前正遭受中國兩年來最嚴重的新冠疫情，長達數周嚴厲封城措施將上海2500萬居民中限制在家中。

亞運會中國組織者在4月曾表示，亞運會的所有56個場館都已經建成，當局同時承諾將發布一項以冬奧會為藍本的病毒控制計畫。

中央電視台援引杭州奧體中心官員盧春江的話說：“我們正在對設施進行最後的調整和改進。”

杭州距離上海不到200公里，將於9月10日至25日舉辦亞運會，成為繼1990年北京、2010年廣州之後的第三個中國主辦國際大型賽事的城市。

另據中央社報道，亞洲奧林匹克理事會總幹事穆薩拉姆表示，2022年杭州亞運會可能會延遲舉行，但目前沒有正式決定。早前有傳聞指，杭州亞運可能延至明年舉辦。

浙江省委書記、省杭州亞運會（亞殘運會）工作領導小組組長袁家軍，周五主持小組例會時強調，必須毫不動搖、堅定信心，高質量做好籌備工作，要進一步細化防疫方案，做好"賽事側"與"城市側"疫情防控措施銜接。

港協及奧委會回應說，從傳媒得悉有關亞運會可能延期的報道，目前並未收到亞奧理事會，或杭州亞運會組委會正式確認延期的決定。港協奧委會現正繼續中國香港代表團參加亞運會的籌備工作，直至收到進一步通知。

港協暨奧委會說，深切明白亞奧理事會及組委會在新冠疫情下，籌辦大型國際運動會的困難，正與兩個機構保持密切溝通，了解最新發展，並全力支持及配合兩個機構的決定。會方將與各參與亞運的持份者，包括運動員、教練及體育總會等保持聯繫，以保障運動員健康及協助他們順利備戰亞運。