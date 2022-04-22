俄羅斯侵烏戰爭

2月24日俄羅斯發動侵烏戰爭後，各國或向烏克蘭直接提供武器，或以其他形式提供各種各樣的軍備，從最初的防禦性武器到現在殺傷力越來越大的重武器，對烏克蘭抵禦侵略者以重大支持，也導致戰場形勢發生可觀變化。下面是法新社根據已知資料所做的簡略統計：

廣告 繼續瀏覽後續

美國

美國總統拜登周四宣布再增加8億美元對烏軍援，包括榴彈炮及其車輛、14.4萬枚炮彈和121架鳳凰幽靈 "自殺式無人機"，使得拜登上任以來對烏克蘭的援助達到40多億美元。

4月13日，拜登已經宣布了包括裝甲車、大炮和直升機的援助。

此前，華盛頓已經提供或承諾提供1400套 "毒刺 "防空系統，5000枚 "標槍 "反坦克導彈，7000枚其他型號的反坦克武器，幾百架彈簧刀"自殺式無人機"，7000支突擊步槍，5000萬發子彈和其他彈藥，激光制導火箭，美洲豹無人機，反炮兵和反無人機雷達，輕型裝甲車和安全通信系統。

能夠刺穿俄羅斯T-90坦克的 "標槍 "已成為烏克蘭抵抗的象徵。華盛頓還保證，烏克蘭已收到其戰鬥機的備件，但沒有具體說明來源。

土耳其

烏克蘭說它在俄羅斯入侵前擁有大約20架土耳其“旗手”Bayraktar TB2戰鬥無人機，烏克蘭在3月初表示收到了1月底訂購的土耳其無人機，據一些專家說是16架。

基輔方面表示用TB2分散了上周在黑海被擊沉的俄羅斯巡洋艦莫斯科號的防禦，同時海王星導彈從另一側擊中了俄羅斯黑海艦隊旗艦。

一些專家聲稱，土耳其的無人機繼續被運送到烏克蘭，而安卡拉從未證實這一點。

英國

英國宣布已經向烏克蘭提供了20萬件軍備--包括4,800枚NLAW反坦克導彈和少量標槍--並宣布將再運送6,000枚導彈。

該國還發送了 "星光 "防空導彈，並承諾提供120輛裝甲車（獒犬、獵狼犬和哈士奇）以及新的反艦系統。

英國首相鮑里斯-約翰遜周五宣布，他正在考慮向波蘭運送坦克，以幫助華沙向烏克蘭運送自己的蘇式T72坦克。

倫敦已承諾向烏克蘭軍隊提供3.5億英鎊（4.16億歐元）的財政支持，此外還有人道主義和經濟支持。

加拿大

加拿大自2015年以來已向烏克蘭提供價值約1.12億美元的軍事裝備，包括自2022年2月以來的約9400萬美元的軍備。

渥太華自2月份以來宣布，它正在向烏克蘭運送機槍、步槍、狙擊步槍、彈藥、手榴彈、火箭發射器和監視設備。

本周，該國首次向烏克蘭交付重型火炮，包括M777榴彈炮和額外的反坦克彈藥，但沒有說明數量。加拿大也準備向烏克蘭送去裝甲車。

德國

在俄羅斯侵烏戰爭開始時，德國宣布它將向烏克蘭運送1000件反坦克武器、500枚 "毒刺 "地對空導彈、約2700枚 "斯特拉 "地對空導彈和彈藥。

據媒體報道，德國此後還送去了其他武器，包括機槍、10萬枚手榴彈、2000枚地雷、15枚反坦克炸彈、雷管和炸藥。

柏林對來自前東德的武器的命運有發言權，它已經批准了愛沙尼亞和捷克共和國等國家向烏克蘭運送其中一些武器的請求，包括榴彈炮和裝甲運兵車。

德國還準備以變通形式，讓波蘭等國向烏克蘭提供其熟悉的蘇式武器。

西班牙

馬德里周四宣布，已派出十幾架載有彈藥和輕武器的運輸機，交付了200噸軍事裝備、彈藥、30輛軍用卡車、特種重型運輸車和10輛輕型汽車。

法國

巴黎當局一直不肯聲張，上周才宣布已向烏克蘭交付了超過1億多歐元的軍事裝備。

法國總統馬克龍周五對『西部法國報』 表示， 法國向烏克蘭提供 "大量的設備，從米蘭反坦克導彈到凱撒車載炮系統，包括幾種類型的武器"。

據法國總統府稱，米蘭導彈 "已經送到"，凱撒155毫米大炮將在 "未來幾天 "交付，還有 "數千枚炮彈"。約40名烏克蘭士兵周六起在法國接受使用凱撒火炮系統的訓練。

斯堪的納維亞國家

挪威提供了約100枚原計畫退役的法制西北風防空導彈，以及約4000件M72反坦克武器。

瑞典宣布提供5,000台AT-4單兵火箭發射器，另外5,000台反坦克武器和排雷設備。

芬蘭在2月底宣布提供2500支突擊步槍、15萬發子彈和1500個火箭筒。3月24日，它宣布了一項沒有明確說明的額外武器交付。

丹麥於2月27日宣布，將提供2700個火箭發射器。4月21日，總理梅特-弗雷德里克森在訪問基輔時承諾，她的國家將額外捐助6億丹麥克朗（8800萬美元）用於購買武器。

烏克蘭周邊國家

波蘭送去了無人機、標槍反坦克導彈發射器、Grot突擊步槍、彈藥、迫擊炮和MANPADS（便攜式防空系統，短程地對空導彈）。

未經證實的消息說波蘭還提供了40輛T-72坦克和60輛BMP-1裝甲步兵戰車。

斯洛伐克提供了價值約6250萬歐元的軍事裝備（燃料、彈藥、地對空導彈、反坦克導彈），並提供了一套S-300防空系統。該國還在與烏克蘭談判派遣祖紮納自行榴彈炮的可能性。

羅馬尼亞在2月底宣布，向烏克蘭價值300萬歐元的燃料、彈藥和其他軍事裝備。

波羅的海國家

拉脫維亞已經發送了價值超過2億歐元的設備（彈藥、毒刺防空導彈及其發射器和無人機）。

立陶宛提供了價值 "數千萬歐元 "的軍事援助，包括毒刺防空導彈、迫擊炮、步槍、彈藥。

愛沙尼亞提供了2.275億歐元的援助，包括 "標槍 "反坦克導彈發射器、榴彈炮、反坦克地雷、反坦克炮和彈藥。

中歐

斯洛文尼亞在2月底宣布，向烏克蘭提供卡拉什尼科夫手槍和彈藥。據德國媒體報道，斯洛文尼亞正在與德國協商送出其擁有的大量蘇式坦克以換取德國 "馬爾德 "坦克和 "富克斯 "裝甲運兵車。

由於親俄的社會主義者的拒絕，保加利亞沒有向烏克蘭正式提供軍事裝備。但在2月20日至4月13日期間，該國對歐盟國家的軍事出口與2021年同期相比幾乎增加了兩倍。

捷克共和國捐贈了價值4520萬歐元的軍事裝備。據當地媒體報道，布拉格提供了達納自行榴彈炮、RM-70格拉德火箭發射器、蘇制T-72坦克和步兵戰車。

捷克公司還將修復烏克蘭坦克。

比利時、荷蘭、希臘、意大利

比利時宣布派遣5,000支自動步槍和200件反坦克武器。

荷蘭承諾在2月底交付200枚 "毒刺 "導彈，在4月交付裝甲車。

希臘在2月底宣布，它提供了400支卡拉什尼科夫突擊步槍、火箭發射器和彈藥。

意大利決定對武器交付暫時保密。

日本

日本提供的主要有發電機和無人機，以及其他軍備。