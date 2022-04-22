提升軟實力：數學大家丘成桐受聘「清華」 官望解決受制他國的技術難題

中美/科技

在中國出生、香港長大的華裔美籍數學泰鬥丘成桐，從美國哈佛大學退休後接受北京清華大學任聘為講席教授，聲言會為中國培養拔尖數學人才，亦可藉此推動全世界的數學發展。中國人大常委會副委員長陳竺致辭時表示，丘成桐的加盟，將為「培養、引進、用好」數學人才作出新的貢獻；而北京市副市長靳偉直言，培養會瞄準中國重大戰略需求，推動解決更多受制於他國的「卡脖子」技術難題。

廣告 繼續瀏覽後續

近年中美科技競爭加劇，總書記習近平便曾強調要加強核心技術攻堅，避免在關鍵領域受制於人；去年4月到清華大學考察時更表明，須有高水平的師資隊伍以培養高水平的創新人才和得出創新成果。

現年73歲的丘成桐是世界知名的數學泰鬥，是首位華人獲得有「數學界諾貝爾獎」美譽的菲爾茲獎得主，他與其老師陳省身更是沃爾夫數學獎歷來僅有的兩位華裔得主，他早前從任教多年的美國哈佛大學退休，前(20日)天在儀式上從清華大學校長王希勤接過講席教授聘書。身為清大求真書院創院院長的他在致辭時表示，受聘回陳省身先生的母校任教，是要「傳承先生薪火、為祖國培養拔尖數學人才的使命」。他指出，數學能帶動科學走向世界的最前沿，勉勵學子秉持數學「求真求美」的本質和精神，為中國的數學事業和發展作出貢獻。

他在接受清華新聞中心訪問時直言，目前清華數學學科的發展「遠遠達不到我的預期」，期望在推動中國數學發展的同時，也推動全世界數學的發展。

北京副市長靳偉則更直接，他在聘任儀式上致辭時說，習近平總書記在中央人才工作會議上重申，人才是實現民族振興、贏得國際競爭主動的戰略資源，相丘成桐會令清華的數學學科進一步乘勢而上，「培養出更多基礎學科領域的高精尖人才，瞄準國家重大戰略需求，推動解決更多“卡脖子”的技術難題」。

出席聘任儀式的，還有中國科協、科技部等官員。香港大學、香港科技大學及中文大學等大學的代表及學者則通過視頻出席儀式。

丘成桐對推進中國數學科學不遺餘力，自1979年接受中國著名數學家華羅庚邀請到訪中國後，幾乎每年都會在中國各地大學訪問數月，並發起以「丘成桐」命名的各類數學獎項及競賽，以作推廣。上世紀九十年代起，他先後在香港的中文大學、北京的清華大學及浙江大學等校創立數學研究中心。根據清華校長王希勤述說，丘成桐過去已為該校延攬菲爾茲獎獲得者考切爾·比爾卡爾教授等傑出人才，使清華的數學學科形成了頂尖人才薈聚的良好局面，相信日後在丘成桐等大師帶動下，清華的數學學科會再上層樓。