美國高級代表團出訪索羅門群島 警告北京建軍事設施美將回應

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美國白宮印太事務協調官坎貝爾周五率領美國高層代表團訪問所羅門群島，美國警告，如果中國在當地永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應。索羅門群島與中國簽訂安全協議，引發外界高度憂慮。

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中國政府19日宣布與索羅門簽署安全協議，美國、澳洲等國擔憂北京可能因此在南太平洋獲得軍事立足點，衝擊印太區域安全穩定。

由白宮印太事務協調員坎貝爾率領的美國高級代表團包括，美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里登布林克、印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）、國際開發總署（USAID）亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）等高層官員。

法新社消息，美國代表團與所羅門群島總理索加瓦雷 (Manasseh Sogavare)舉行了90分鐘會談，美國官員警告：如果中國在所羅門群島永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應。美國並對周二正式簽署的有爭議的協議感到震驚。

索方人員表示，與中國簽署的協議範圍僅涉國內事務；但美方反駁指出，協議有潛在區域安全影響，包括對美國及其盟友夥伴，並就協議目的、範圍與透明度明確點出美方關切領域。

中央社援引白宮發布的會議摘要，美方雖在會上表示，尊重各國有權為人民最大利益做出主權決定，但訪問團仍告誡索加瓦雷，如果任由一方採取行動，在索國設置事實上（de facto）永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，美國將高度關切並做出"相應回應"。

摘要指出，索加瓦雷向美方表證，不會有軍事基地、長期駐軍或軍力投射能力，但美方強調，未來會與區域夥伴緊密協商，關注後續發展。

白宮摘要表示，在這個關鍵時刻，美索同意啟動高級別戰略對話，以強化溝通、處理共同關切議題，以及促進實務進展；美國方面將由白宮與國務院共同主持對話。

除安全議題外，根據摘要，坎貝爾等官員也在會中清點美索關係重點優先事項，並說明美方計畫如何協助提升索國人民福祉，包括加速在索國設立美國使館、推進清除索國境內未爆彈的合作、派遣美軍"仁慈號"（USNS Mercy）醫療艦執行公衛任務、提供更多疫苗等。