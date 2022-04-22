古特雷斯下周會晤普京敦促俄羅斯停止軍事行動

聯合國/古特雷斯/俄羅斯/烏克蘭危機

聯合國秘書長古特雷斯將於下周前往莫斯科，會晤俄羅斯總統普京，以敦促俄羅斯停止在烏克蘭的軍事行動。這是俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來聯合國秘書長首次與普京會面。歐洲理事會主席米歇爾周五與普京舉行電話會談，要求俄羅斯確保在東正教復活節之際在馬里烏波爾建立人道主義走廊。聯合國人權辦公室表示，烏克蘭布查鎮發生50起非法殺戮，俄羅斯恐犯下戰爭罪。

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法新社消息，克里姆林宮發言人佩斯科夫周五證實：“古特雷斯將於下周二抵達莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。古特雷斯還將會晤普京。”聯合國方面也證實了古特雷斯的莫斯科之行。

古特雷斯周二分別緻函普京和烏克蘭總統澤連斯基，要求分別在莫斯科和基輔與兩國領導人會見。

聯合國發言人卡內科(Eri Kaneko）周五向媒體表示，關於古特雷斯的基輔之行，“我們仍在與烏克蘭方面就訪問行程和準備工作進行討論”。發言人表示，古特雷斯希望與俄烏的領導層討論目前可以採取的措施，停止戰火、幫助民眾，並讓有需要的人安全撤離。

俄羅斯於2月24日開始入侵烏克蘭，由於俄羅斯是安理會5大常人理事國之一，這場烏克蘭危機導致安理會五個常任理事國之間關係破裂，聯合國的作用也一直在這場衝突中被邊緣化。

聯合國秘書長古特雷斯稱，俄羅斯向烏克蘭派遣軍隊違反了《聯合國憲章》，俄羅斯總統普京拒絕與聯合國領導人進行任何接觸，也拒絕接聽他的電話。古特雷斯也很少與烏克蘭總統澤連斯基聯繫，僅在2月26日與他進行了電話交談。

古特雷斯周二譴責俄羅斯在烏克蘭東部發動新的進攻，並要求俄烏雙方在東正教復活節之際，達成為期四天的人道主義停火。

另據法新社消息，歐洲理事會主席米歇爾周五與俄羅斯總統普京舉行電話會談，米歇爾在電話中要求普京確保在周日慶祝東正教復活節之際在馬里烏波爾建立人道主義走廊。米歇爾在推特上發文稱，他堅定地向普京重申歐盟支持烏克蘭及其主權的立場，譴責並制裁俄羅斯的侵略。他說，歐盟與烏克蘭的團結、原則和價值是不可侵犯的。

莫斯科方面證實，普京與米歇爾進行了長時間會談，討論烏克蘭局勢，包括米歇爾日前親赴基輔訪問的所見。普京在電話中再次強調保護頓巴斯地區內2個"共和國"的特別軍事行動目標，同時探討每日開放人道走廊、停火撤離窗口的選項。

另據聯合國人權辦公室發言人夏姆達薩尼周五表示，聯合國使團在烏克蘭首都基輔郊區小鎮布查（Bucha）記錄到有50名平民遭到殺害，包括被草率處決。

法新社報導，夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）指出："聯合國人權官員在4月9日前往布查鎮的任務期間，記錄到非法殺戮，包括對約50位當地平民的草率處決。"

聯合國周五也指稱，俄羅斯在烏克蘭的行動"可能形同戰爭罪"，包括造成平民死亡、摧毀學校及醫院的無差別轟炸。

夏姆達薩尼表示："俄羅斯部隊無差別轟炸人口稠密地區，造成平民死亡，破壞醫院、學校及其他民間基礎建設，這些行動可能構成戰爭罪。"