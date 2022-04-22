追隨領袖 誰是新一輪瘋狂吹捧的操盤手

中共二十大前瞻

中國國家主席習近平在出席2022年4月8日星期五在北京人民大會堂舉行的北京冬奧會和殘奧會榜樣表彰大會時揮手致意。

中共總書記習近平準備在今年秋天召開的十二大，打破鄧小平時期立下的禁止黨和國家領導人終身制的規矩，在兩輪屆滿、該下台的時候繼續自我接班。這不是一個秘密。

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不過，4月22日傳出的這則消息還是讓人們有點驚訝，這條新華社發出的消息說：“廣西選舉產生出席黨的二十大大代表，習近平全票當選”。

人們已經習慣於中共的黨國體制，對“當選”，尤其是習近平這樣的人物“當選”，而且是在偏遠的“廣西”當選，頗感驚訝。中共的黨官們，是如何升上來的，怎麼“努力”都行，甚至像剛剛被逮捕的前司法部長傅政華那樣“從未真正忠誠於黨和人民“的也爬得很高，就是不需要選舉？，這其實就是習近平所說的“全過程民主”的一部分。

這條消息發出的信號是，習近平十二大自我接班開始了! 但是這個中共廣西省委全會，製造的氣氛好邪乎。

在宣布習近平正式當選廣西參加20大的黨代表之前，該區於4月17日通過的會議公報這樣強調：“要盡職盡責，以高度的政治自覺錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖，追隨領袖”，一字一字，就像面對習近平發誓。在這種情況下，試想，廣西黨委會會出現投習近平反對票的委員嗎？

廣西黨委用詞強烈引起注意。香港星島日報載文稱，地處大陸西南邊陲的廣西壯族自治區在中國 一向是不起眼的省區，最近卻成功“破圈“。據指出，去年10月擔任廣西黨委書記的劉寧是該公報的操盤手，12號起，劉寧還以廣西黨委的名義推出6集電視專題片”緊跟偉大復興領航人“。

外界輿論可能認為廣西吹得過分，但該報援引官媒評論稱，廣西被指在全國率先喊響“緊跟偉大復興領航人“，為迎接中共20大召開營造了良好輿論氛圍。

至於劉寧是否據此就可以進入政治局，一如19大前一些省市領導那樣，要等到秋天再說。其實，廣西做得不過露骨了一點。

中共浙江省第十四屆委員會第十次全會會議公報也是有過之而無不及：“省委常委會團結帶領全省上下懷着對習近平總書記的忠誠之心、愛戴之心、擁護之心、感恩之心……”

浙江省委唯恐眾人理解不深，還在會後舉行新聞發布會，幫助大家“讀懂浙江省委十四屆十次全會精神：“習近平總書記在危難關頭能夠力挽狂瀾、扭轉乾坤，不愧是雄才大略的領導核心，胸懷天下的大國領袖，引領中華民族偉大復興的英明舵手……”

習近平力挽狂瀾，引起不少疑問，這句話沿用文革時捧毛的句式，那時候常說毛在緊急關頭力挽狂瀾，其實講的是毛如何一個個鬥倒了黨的前領導人---“十大路線鬥爭”。習近平力挽狂瀾指的是什麼呢？是抗疫鬥爭的偉大勝利，還是徹底消除了貧困，前者至今也不能說取得偉大勝利，清零還在繼續，後者疑點也很多。

還有一則新聞也讓人驚訝，西藏自治區措勤縣官網“網信錯勤”2月9日報道，為了“進一步規範領袖像懸掛、無限擁戴人民領袖“，該縣縣委宣傳部為此到各鄉鎮，學校，宗教活動場所，甚至牧民群眾家中，排查是否正確懸掛領袖像，縣委表示，規範懸掛領袖像是強化核心意識的表現，要讓廣大幹部群眾進一步樹牢擁戴核心、信賴核心、忠誠核心、捍衛核心的意識。

有人評論，這簡直了，黨的領袖已經取代活佛了。

中共前總書記胡耀邦曾希望，“永遠永遠地嚴禁個人崇拜，因為一搞個人崇拜，就根本談不上什麼民主，談不上實事求是，談不上解放思想，據必然要搞封建復辟，其危害之烈，莫此為甚”。

中共1981年做出的『關於建國以來黨的若干歷史問題的決議』指出：“禁止任何形式的個人崇拜”。習近平時代又死灰復燃了，19大前，一些想擠進政治局的地方官員紛紛捧習，以至於有了天津市委書記李鴻忠的“忠誠不絕對，等於絕對不忠誠”的句子，甚至擠入中共政治局常委，一如栗戰書，也要把習近平尊稱為“一尊”。從此開了先例，愈演愈烈。

捧習捧到如此地步，有分析質疑，如果習近平果真像官方吹捧的那樣神乎其神地偉大，還需要不斷地讓在下們信賴、忠誠、捍衛嗎？而且，中宣部去年還發了正式文件稱，黨自成立之日起就堅決反對‘個人崇拜’，並將‘黨禁止任何形式的個人崇拜’寫入黨章。”

但是中共又要樹立“核心意識“，現在的核心，就是”習核心“。無論廣西黨委書記，浙江省委書記，還是措勤縣委書記，看來都很明白什麼是”核心意識“。