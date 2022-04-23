俄軍空襲敖德薩 宣稱摧毀美歐援助烏克蘭軍火

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據烏克蘭總統澤連斯基周六發出的一份最新報告，俄羅斯周六對烏克蘭南部港口城市敖德薩發起攻擊，造成8人死亡，至少18人受傷。俄宣稱摧毀美歐援助烏克蘭軍火庫。烏克蘭並稱，俄軍恢復對馬里烏波爾亞速鋼鐵廠空襲。俄軍並砲擊哈爾科夫和尼古拉耶夫兩座城市。

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法新社報道，澤連斯基周六在基輔的新聞發布會上說：周六俄羅斯軍隊的七枚導彈瞄準了敖德薩，其中一枚導彈擊中了一棟居民樓，另外兩枚被烏克蘭防空系統擊落"。周六俄軍對敖德薩的空襲造成8人死亡，另有18或20人受傷。

烏克蘭國家緊急事務局此前的一份報告稱，有6人死亡，包括一名嬰兒，還有數人受傷。烏克蘭空軍在臉書上Facebook上發文稱，俄羅斯軍隊從圖-95轟炸機上向裏海上空發射了一系列導彈。其中兩枚導彈擊中了一個軍事設施，另外兩枚導彈擊中了居民樓。據同一消息來源稱，另外兩個被防空系統摧毀。

烏克蘭外長庫列巴在推特上發文表示："俄羅斯對敖德薩進行導彈襲擊唯一目的是恐嚇。他呼籲在"文明和用導彈襲擊和平城市的野蠻之間建立一道牆"。

法新社援引俄羅斯軍隊周六表示，俄軍以"高精度導彈"瞄準了敖德薩附近軍用機場的一個軍火庫，那裡存放着美國和歐洲國家提供給烏克蘭軍隊的武器。

俄羅斯國防部周六發表聲明說，俄軍針對敖德薩港附近一座軍火庫發動導彈攻擊，摧毀美國和歐洲國家運交的大批援助烏克蘭武器。

法新社報導，聲明說："俄羅斯武裝部隊今天利用高精準遠程導彈，摧毀敖德薩附近軍用機場的一座後勤場站，那裡儲存美國和歐洲國家運交的大批外國武器。"

聲明又說，這起攻擊是俄軍利用導彈攻擊的22個烏克蘭軍事據點之一，包括伊里奇奧夫卡（Ilichiovka）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的3座武器和彈藥庫。

聲明並稱，俄軍戰機今天也空襲79個烏克蘭軍事據點，包括16座武器和燃料庫。

另據烏克蘭總統辦公室顧問周六表示，俄軍已恢復對南部重鎮馬里烏波爾內亞速鋼鐵廠的空襲。這名顧問稱，俄軍正試圖瓦解駐守亞速鋼鐵廠區域，守衛馬里烏波爾的烏克蘭士兵最後抵抗。法國傳媒報道，目前仍有超過2千名武裝人員在亞速鋼鐵廠內。

另有烏克蘭官員周六表示，俄羅斯軍隊砲擊烏國東北部城市哈爾科夫的平民設施，南部城市尼古拉耶夫周五夜也遭到俄軍砲擊。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示："俄羅斯佔領軍持續對哈爾科夫市和哈爾科夫州的平民設施開火，周六白天轟擊了56次，結果造成19人受傷、2人死亡。"

哈爾科夫平民已連續多日遭受猛烈砲擊，席尼胡波夫宣布，當地時間周六晚7時至明晨5時全州實施宵禁。

尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長金恩（Vitaliy Kim）表示，俄軍周五天深夜再度砲擊尼古拉耶夫市，擊中一家咖啡館，所幸無人傷亡。當局因此在周日東正教復活節禮拜開始前，於周六晚7時至明晨5時實施宵禁。