北京疫情再起 當局稱形勢嚴峻

中國-新冠病毒

2022年4月23日，在北京的一個冠狀病毒檢測機構，人們排隊等候核酸檢測。周五有10名中學生的COVID-19檢測結果呈陽性，北京處於警戒狀態。

上海封城之際，中國首都北京疫情再起，當局援引調查結果稱，疫情已隱匿傳播一周，“情況緊急，形勢險峻”，預料未來還會發現續發病例，須以“最短時間遏制疫情擴散”。北京會否步上海後塵引發擔憂。

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北京市委書記蔡奇22日主持召開疫情防控會議，要求“儘快排查、管控風險、事不過夜做好疫情處置”。

北京市政府23日又召開新聞發布會宣布，北京近日突發數起疫情，涉及多條傳播鏈，續發和隱匿傳播風險高。“全市上下要即刻行動”、 “堅決打贏疫情阻擊戰”。

當局宣布，自22日以來，北京市累計報告20例新冠病毒感染者，初步流調結果顯示，病毒已隱匿傳播一周，感染者人群多樣，活動範圍廣，涉及學校、旅行團及多個家庭，隨着排查力度加大，未來還將發現續發病例。

當局23日通報新增的15例本土確診病例，12例在朝陽區、2例在順義區、1例在房山區。其中包括9名學生，一名外送員。

中國“五一”節長假將至，北京是疾病預防控制中心副主任龐星火提醒家長近期非必要不要離開北京，不去中高風險地區旅遊或出差。

從官方通報數據看，確診病例並不多，但從當局使用“疫情已隱匿傳播一周”、“情況緊急”等說法，似乎預示着將有可能採取更嚴厲的措施？

北京會否採取上海那樣嚴厲的措施有待觀察，上海自封城以來造成嚴重人道災難，引發嚴重民怨，北京會否汲取上海教訓，避免採取大規模封控，這些都是疑問。

中國多地在引發重症較少的奧米克戎變種病毒襲來後，繼續採取嚴厲的社會面清零政策，引發外界不解。

唯一可能的解釋是，清零政策是中共領導人習近平主持制定的，直到日前，他還在強調“堅持社會面清零不動搖”，各地官員必須“奉命行事”。