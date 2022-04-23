《四月之聲》被封網民憤怒 張教授被打網民樂翻

中國網絡封鎖

一段顯示上海封城對居民影響的6分鐘視頻被審查人員從中國互聯網上刪除引髮網民的憤怒，而復旦大學一位“頌聖”教授被打的傳言則上了熱搜，引來網絡一片叫好。俄頃，叫好聲也被封了…

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據法新社4月23日發自上海的報道，一段顯示上海封堵對居民影響的視頻被審查人員從中國互聯網上刪除周六引髮網民的不理解甚至憤怒。

該報道說，中國經濟首都，2500萬人口的家園，正面臨著自冠狀病毒大流行開始以來的最嚴重的爆發。衛生部周六宣布上海新增12例死亡病例和超過23,000例新的陽性病例，比前一天反彈了近6,000例。

地方當局將這種新的增長歸因於一些老式住宅樓里擁擠雜居，那裡的廚房和廁所是共用的。

自從4月初以來，幾乎所有的上海人都被限制在家中。許多居民難以獲得新鮮食物，也不能看病。

這段名為 "四月之聲"的視頻是一個從空中拍攝上海的長鏡頭，長達6分鐘。作者按時間順序在這些黑白圖片中加入了從新聞發布會、社交網絡上發布的視頻或居民的電話中提取的一連串聲音。

該視頻通過20個聲音片段展示了上海封城的影響：被禁閉的居民無法獲得食物、藥品或前往醫院；一名男子被阻止返回其被禁閉的街區；一名婦女描述了檢疫中心的混亂情況。

該視頻於周五晚在社交網絡微信上被廣泛分享。但審查人員在幾小時內設法消除了所有的痕跡。

社交網絡微博上的一名用戶周六說：“作者只是提出了原本的事實”。“沒有什麼挑釁性”，“關於這個問題的討論幾乎完全被審查”。

另一位用戶寫道：“這段視頻沒有什麼特別之處。其內容已為人所知。但是，即使是這樣也被審查讓我很生氣。這就是為什麼我把它轉貼在我的線上"。

法新社這篇電稿說，為了表示不滿，許多用戶在微信上分享了兩首歌詞有爭議的歌曲的音樂視頻："你聽到人民在唱歌嗎？(來自音樂劇《悲慘世界》）和《牆上的另一塊磚》（平克-弗洛伊德）。第一首歌是呼籲反叛的，第二首歌則是痛斥"思想控制"的。

張教授被打

《四月之聲》被封引髮網絡憤怒的同時，以讚頌當局著稱的復旦大學張XX教授因不明原因被踢到要害部門的傳言上了熱搜，引髮網民叫好和嘲諷。

有一位網民說，“如果他被打是假的，我希望是真的”。

有網民貼出兩天前的視頻說，“復旦出事了”，“警察來了”，張XX教授被“青年教師”打了。

微信轉發的一則網民言論說，“張叫獸即使被踢成唯萎了，也是最幸福的當代太監…”。

另一位網民表示，“希望他能意識到他的諂媚也要把握個度”。

還有網民指出，這不是打，而是對張教授發起的“特別軍事行動”。

一位名叫“成都市領導”的網民竟說，“張維為被打，落後就要挨打！”

俄頃，網民的雀躍言論在牆內都消失了，也被封了。打開頁面可見：“此內容因違規無法查看”。