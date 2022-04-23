德國《經濟周刊》：上海封城措施兇蠻殘忍

中國-新冠病毒

德國的新冠防疫措施已經大大鬆動了。人們享有的自由越來越多。而中國則繼續實行清零政策，而且防疫措施越來越嚴歷無情。對此持懷疑和批評態度的德國媒體越來越多。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《商報》認為，中國從一個封城走到又一個封城。人們的承受力達到了極限。企業生產斷斷續續。中國的新冠防疫戰略正在拖垮自己。

德國《經濟周刊》報道說，本來中國在疫情中比世界上其他國家都要恢復得快。但中國嚴格的清零政策正在成為問題。企業運作困難。消費大受打擊。2022年的前景十分暗淡。在上海，一個老婦人哭着請求監管人員讓她去買一點食品。但監管人員對她吼叫，叫她回屋裡去。就因為老婦人不服從他的命令，他從她手裡奪過購物車，把它砸在地上。中國的網絡上充滿了這一類視頻。自封城以來，上海很多人不允許走出家門。上海的封城是如此地兇蠻殘忍，而且誰也躲不開。

德國《經理雜誌》報道說：來自上海的圖片令人壓抑和恐懼。自三周來，大上海變成了一個幽靈城市。人們要麼得關在家裡，要麼得去隔離營。就因為一位翻譯要讓一位德國僑民離開自己的家，前往隔離營，這位僑民憤怒至極，抗議咒罵了九分鐘，說，中國的防疫系統“荒謬可笑，是個恥辱”。這一視頻上網後，受到人們爭相傳閱。由於市政府不能及時給被關在家裡的人們提供食物和藥品等，上海人開始忍受饑餓，等藥品。在網絡上流傳的視頻是陷入困境的人們和政府已經控制不了的局面。數百人從高樓大廈的陽台上朝下喊叫。老人被警察拖走。貓餓死在街上。這位德國僑民因檢測陽性，和他家人在家隔離顯然已經15天了。當翻譯叫他要單獨進入隔離營時，他堅決拒絕前往，說自己肯定已經不是核酸陽性了。他大罵防疫系統是個恥辱，滑稽可笑，說人們在上海怕的不是感染上新冠，而是害怕落到疾控中心的手中。該視頻顯示，上海的外國人也對中國的防疫管理非常氣憤。它同時也顯示，外國人在中國還是受到優待，還可以大聲地抗議政府的措施。中國人可就不能這麼做了。誰敢冒這個風險，大聲抗議，馬上就會被警察帶走關起來。這是個令人悲傷的局面。外國僑民在隨後數月里，肯定會加速逃離中國。不少外國專家放棄了他們在上海或北京收入豐厚的工作，離開了中國，而且不再想返回中國。這給很多在中國有強勁業務的公司帶來了新問題。中國的封城措施過去後，這一問題還會繼續存在。