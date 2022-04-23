歐盟成員與歐洲議會就數字法達成共識 將保護用戶權利

歐盟/信息/網絡安全

歐盟成員國與歐洲議會的談判代表，就歐盟《數字服務法》法案達成共識；法案要求互聯網平台企業採取更多措施，刪除非法及有害的網上內容，包括仇恨言論、虛假信息及假冒貨品交易信息等。

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歐盟委員會主席馮德萊恩周六在推特上發文表示：這項協議是歷史性的，她稱，"我們制定的新規則將保護在線用戶權利，確保言論自由，並為企業創造更多的機會。

這項已經討論了近一年半的法案將使臉書和亞馬遜等數字平台承擔更多的責任，迫使它們刪除網絡非法內容並與政府方面合作。

歐盟委員會在聲明中表示，法案針對相關網上平台的非法與有害內容，制定了追究責任的新標準，將更好地保護用戶的基本權利。聲明並引述歐盟委員會主席馮德萊恩，指法案將可提升網上服務的基本規則，確保網上環境安全。

法案將在獲歐洲議會等正式通過後，在歐盟地區生效，生效後經過一定過渡期將正式應用。