布林肯將到訪基輔 澤連斯基呼籲與普京會面"以結束戰爭"

澤連斯基/烏克蘭/美國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基周六表示，美國國務卿布林肯將於周日訪問基輔，這將是俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月以來，首次美國高層官員訪問烏克蘭；澤連斯基並再次呼籲與俄羅斯總統普京會面，"以結束戰爭"。他表示相信烏克蘭將贏得這場戰爭，建立最強軍隊並獲得安全保障，成為歐洲的一個強大國家。

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法新社消息，澤連斯基周六在基輔中央廣場的一個地鐵站舉行記者會，他表示，周日將與前來基輔訪問的美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀會面。

這將是自2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國政府官員對烏克蘭的首次正式訪問。

澤連斯基並表示希望美國總統拜登也能"在安全形勢允許的情況下"訪問基輔， "來支持烏克蘭人民"。

澤連斯基表示，周日與布林肯及奧斯汀的會談將側重於美國向烏克蘭運送武器的問題。他對記者表示，上周以來，美國提供武器的各個方面都大有改善，澤連斯基向美國政府表示感謝，同時希望美國能向烏克蘭提供更強大的重型武器來對付俄羅斯軍隊。

澤連斯基周六再次呼籲與俄羅斯總統普京會面，"以結束戰爭"。

澤連斯基在基輔市中心的一個地鐵站內舉行的新聞發布會上說："我認為發動這場戰爭的人將能夠結束這場戰爭。"他表示，如果(與普京會面）可以達成俄羅斯和烏克蘭之間的和平協議，"他並不懼怕與（普京）會面"。

澤連斯基說，"我從一開始就堅持與俄羅斯總統進行談判，不是我想（見他），而是我必須見他，以便通過外交手段解決這一衝突"。

澤連斯基表示："我們對我們的夥伴國充滿信心，但對俄羅斯沒有絲毫信任"。

澤連斯基並警告，如果駐守在烏克蘭東南部馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠的烏克蘭軍隊被俄羅斯軍隊殺死，烏克蘭將放棄與莫斯科的談判。澤連斯基說："如果我們的人在馬里烏波爾被殺，如果在南部城市赫爾松（Kherson）舉行虛假的獨立公投，烏克蘭將不會再與俄羅斯談判，而且也將使停火變得更複雜。

澤連斯基還說，他"準備"以"任何形式"換取交換保衛馬里烏波爾的烏克蘭士兵，以使他們擺脫被圍困的可怕的處境。

澤連斯基表示，與駐守在鋼鐵廠巨大地下設施的士兵最後一次接觸是在"一個小時前"。他說，"今天是自3月初俄羅斯開始圍攻馬里烏波爾以來最艱難的日子之一"。

澤連斯基在記者會上並表示，烏克蘭將會從俄羅斯手上奪回失去的領土，他形容這不是需要20到30年的時間問題，而是烏克蘭是否擁有武器，他也稱烏克蘭會一舉收復失地。

有媒體問到烏克蘭會否像以色列一樣成為全武皆兵的國家時，澤連斯基指烏克蘭已經成為清楚需要自我防衛的國家，他相信烏克蘭可以贏得這場戰爭，建立最強軍隊，並獲得安全保障，使烏克蘭可以成為歐洲的一個強大國家。