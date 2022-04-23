美歐聯合警告中國：支持俄羅斯需承擔後果

美國-歐盟/中國

4月19日抵達布魯塞爾訪問的美國副國務卿謝爾曼與歐盟有關方面負責人多方會談之後，22日與歐盟外交事務部秘書長聯合發表聲明，提醒中國，對俄羅斯的任何支持都將會損害中國與美歐各方關係。聲明也再次譴責中國因台灣問題，制裁立陶宛的行為。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登政府外交事務第二號人物謝爾曼此次率團訪問布魯塞爾，與歐盟有關方面就俄烏戰爭、中國以及印太戰略等議題展開多方會談。

針對已經持續兩個月的俄烏戰爭，謝爾曼與歐盟外交事務部秘書長桑尼諾22日在聯合發表的聲明中表示，美歐將繼續敦促中國不要幫助俄羅斯規避制裁，不要破壞制裁。聲明重申，這種對俄羅斯的支持將會影響中國與歐盟、中國與美國之間的關係。

在此之前，美國和歐盟都曾各自對中國在俄烏戰爭中的立場發出警告。歐委會主席馮德萊恩4月1日在中歐視訊峰會上，呼籲北京推動俄羅斯停止戰爭。她強調，任何支持俄羅斯緩衝制裁損失與壓力的行動，都將影響中歐關係。

拜登政府也反覆表示，中國如果支持俄羅斯，就必須承擔後果。謝爾曼21日在布魯塞爾參加一次智庫活動時，也更明確地指出，倘若中國決定對莫斯科提供任何物質援助，可以從對俄羅斯的制裁措施中，看出美方可能採取的措施。她希望中國從中汲取教訓，明白不能將美國與其盟友切割開來，明白歐洲不會切斷與美國的聯盟。

在此之前，中國國家主席習近平曾呼籲歐盟確立自己的對華政策。

美歐22日的聯合聲明也對中國政府不斷操弄新聞的行為，尤其是幫助傳播俄羅斯為烏克蘭戰爭編造的假新聞，表達憂慮。

自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭的軍事行動以來，中國政府及官方媒體始終拒絕指認這項行動為入侵，是戰爭，而只按照普京政權的說法，稱俄烏戰爭為“特別軍事行動”，並且不斷指責美國及北大西洋公約組織應對這場軍事衝突負責。

維護新聞自由的國際非政府團體“無國界記者”組織近日曾發表公報，指責中國不斷幫助俄羅斯擴大不實新聞的傳播。

謝爾曼與桑尼諾22日在聯合聲明中也提到因為與台灣發展關係而遭到北京經濟制裁的立陶宛，重申美歐都反對這種經濟脅迫作為。

美國副國務卿此行與歐盟各方的會談自然也涉及台灣。據台灣中央社報道，雙方都再次強調台海和平對區域安全的重要性，支持和平解決兩岸議題，不鼓勵任何破壞現狀的行動。