中國-新冠病毒

『四月之聲』，4月22日發表的一部描述上海封城後百姓種種困境的短片，一個六分鐘航拍的視頻，上傳後很快被下架，卻引發現象級接續傳播，分享，引發國際媒體關注。

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影片風格平實，以上海當局3月15日新聞發布會開頭：當局宣布上海“現在也沒必要封城“。3月26日，另一位官員在新聞發布會繼續表示上海不能封城，”因為上海，我們這個城市，承載了不僅僅是上海人民自己的上海。“ 結果，3月28日，上海無預警封城了。

影片通過黑白畫面和社交媒體廣泛流傳的音頻、視頻展示了上海人封城後遭遇的生活困境和不公，包括物資短缺、捐贈食物遭販賣、幼兒和家長被強迫分開隔離、寵物被打死、病人得不到及時救助、方倉醫院環境惡劣，缺醫少吃、求助無門的窘境。

『四月之聲』被下架後，引髮網民憤怒，有人在微信貼出音樂劇『悲慘世界』中的歌曲“你可聽到人民在歌唱？”以示抗議。還有人引用艾略特『荒原』中的詩句：“四月是最殘忍的月份/荒地上長着丁香，把回憶和慾望參合在一起…….”

『四月之聲』幾乎避免觀點的影片為什麼也被下架？法國世界報發自上海的題為『審查強化了上海人的憤怒』一文分析，不要說『四月之聲』，“超級諷刺的是，中國在一周前屏蔽了自己的『義勇軍進行曲』”。

可能是國歌有鼓動造反的意味：“起來，不願做奴隸的人們…… 中華民族到了最危險的時候，每個人被迫着發出最後的吼聲。 起來！ 起來！ 起來！”

審查官屏蔽國歌的批語是： “含有激進時政或意識形態方面的內容”。一位網友寫道：我為我活在這個時代而感到恥辱!......我再說一次，我是人，我可能也是奴隸!但奴隸和奴才不一樣! 一個能改變!一個等死吧!“

上海封城引發的人道災難引發了反抗？被戲稱“國民老公”，封控在上海的王思聰也在微博發言：“每天早上的核酸檢測，檢測到不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。”據說他也被微博禁言了。

中國最國際化最亮麗的上海一夜之間變成人間地獄，知名雜文作家李承鵬在其傳閱甚廣的『上海是預示未來一百年的大河』一文寫道：“上海沒怎麼，是你幻覺了。你以為有亞洲最好的迪士尼、米其林、科技公司、高素質人群和城市文明，就不會被錘。根據槓桿原理，錘或不錘在於錘子主人。生活之錘砸下時，你躲無可躲。周樹人那會兒還有租界可以躲避，你有什麼？你擡頭看不見收留你的內山完造，只能看到收納你的大白。”文章最後質疑：折騰到何時為止!

上海人的遭遇令人同情，也有人怒其不爭，網絡作家沉雁說：“上海許多名流精英哭爹叫娘甚至臨死都不知咋死的。其中有著名作家、有小提琴家、有網絡證券從業18年的副總、有退休檢察官、有一直聽D話的著名編劇的父母、有著名經濟學家的老母、有見俄丁就排卵的白領麗人，有效忠大半生卻在辦公室了結的小吏……智商一流、情商一流，但遺憾的是覺悟不入流。”

讓上海人承受封城的人道災難，發聲出口氣總可以吧？不少網民引用中國官員警句“打嘴“，外交部發言人華春瑩去年3月31日在外媒記者詢問中國人為何抵制外國品牌時宣稱：“中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，每個人也都有在網上表達自己想法和感受到權利。”

中國外交部發言人趙立堅去年12月30日批駁質疑中國抗疫的外國記者一句話也被廣泛引用：“你們能夠在抗疫疫情期間，生活在中國，你們就偷着樂吧”。有人抱怨，有人送上一句：“生活在上海，您就偷着樂吧”

還有那位曾被習近平請入中南海給各位政治局委員上課的復旦大學教授張維為也因為一席話遭人恨。張維為在上海東方衛視的一檔節目『這就是中國』里說：“這次疫情防控應該是有史以來最大規模的一次開放式樣的、體驗式的制度自信和中國自信的公開課。今天生活在中國，免於感染新冠感染，或免於死於新冠肺炎的安全感，至少是美國的五百倍以上。中國人民對自己的制度優勢和對美國的制度劣勢的認識，從來沒有像今天這麼直接、這麼親切、這麼深刻”。

張維為大約說得太離譜了，遭遇嚴酷封城痛苦的上海人怒不可遏，網上流傳着他在復旦校園挨揍的傳言，許多人對這無法查證的傳言驚人地幸災樂禍。

嚴酷清零政策已到了人民無法忍受的地步，造成的次生災害遠遠超出病毒本身，以至於上海人不但無法“偷着樂“，而且真的憤怒了。

前軍醫繆曉輝23日發帖呼籲停止清零：“清!清!清清清! 浦東封控第27天，接近4個最大潛伏期，浦西封控第23天，超過3個最大潛伏期!‘足不出戶’、‘應檢盡檢’，該拉的拉、不該拉的也拉了!還出現昨天這樣的數據，這完全不符合傳染病流行的基本規律和干預結果了!怎麼辦？怎麼辦？怎麼辦？呼喚更多真正的賽先生出場! 人命關天吶!別這樣了好不好？別繼續了好不好？人要敬畏天!”

他還說：不要問我病毒從哪裡來，它的故鄉在兩根棉簽里。

這大約就是『四月之聲』只點開一角現實，竟引起那麼強烈共鳴的原因，結果越屏蔽，越超級轉發，有媒體如此形容：封得越兇，轉得越猛。