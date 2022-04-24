世界各國領導人紛紛致電祝賀馬克龍連任

法國/馬克龍/選舉

法國周日舉行總統大選第二輪投票，主要出口民調顯示，現任總統馬克龍將以58%得票率成功連任，擊敗極右翼國民聯盟領袖馬麗娜 勒龐，馬克龍並成為法國20年來首度連任的總統。世界各國國家元首及領導人紛紛致電祝賀馬克龍連任。

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歐洲理事會主席米歇爾向馬克龍成功連任表示祝賀，他說，在目前艱難的時期，我們尤其需要一個強大的歐洲，也需要一個致力於讓歐洲更加獨立自主的法國。”

歐盟委員會主席馮·德萊恩也在第一時間向馬克龍發來賀電稱："我很期待能夠繼續我們的出色合作。 我們將一道繼續推動法國和歐洲向前發展。”

英國首相約翰遜祝賀馬克龍贏得法國總統大選。約翰遜稱“很高興將繼續與馬克龍合作"。約翰遜用法文在推特上表示，法國是英國“最親密”的盟友之一。我非常期待繼續在兩國在世界重大問題上繼續合作。”

德國總理朔爾茨周日祝賀馬克龍在法國總統大選中獲勝，朔爾茨也是用法語發推文說，法國選民發出了“支持歐洲的強烈信號”，他並表示希望繼續進行良好的合作。”

荷蘭首相魯特表示，“期待繼續與法國在歐盟與北約廣泛和建設性的的合作，並進一步促進我們兩國之間的友好關係”。