北京朝陽區周一起全區核酸檢測 北京超市出現搶購

中國/北京/新冠疫情

北京市官方周日宣布，新冠疫情最嚴重的朝陽區周一起全區進行核酸檢測，並呼籲民眾減少社會面活動。不少北京及外地網友表示，應該要囤貨了。據稱北京多家超市出現搶購。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社消息，北京疫情升溫，3天新增41例本土感染者，以朝陽區佔26例最多。朝陽區25日起全員核酸檢測。有朝陽區民眾告訴中央社記者，社區已經規定25、27和29日要做3輪的核酸檢測，全體居民都要參加。

也有食品供應商告訴記者，收到電商平台業者的通知說，北京商家需加大自己的安全庫存至少一個月以上，希望廠商了解倉庫情況並優先保證供應給北京的商店。

據中央社綜合媒體報導及網絡訊息，周日晚北京、尤其是朝陽區的多家超市裡人群大增，許多貨架被一掃而空，雞蛋、新鮮蔬菜和肉品都被搶購。甚至超市的線上購物平台也都顯示多項商品補貨中，或是因訂單激增，配送可能延遲。

消息援引北京日報報導，受疫情影響，北京潘家園、雙井、勁松等地區生鮮電商平台24日出現不同程度的綠色蔬菜供應不足現象。對此，美團買菜、叮咚買菜等生鮮電商紛紛啟動緊急響應機制，緊急調撥貨源，並宣稱目前管控區內"貨足價平"。

在社群平台微博上，有一些網友給出囤貨建議或清單，並表示生活必需品很廣，並不只是食物，包括衛生用品、常用藥品、消毒液都在內。還有人建議最近可以先去理頭髮，避免長時間封控時無法理髮。

有網友形容，現在好像已經進入到了一種"貨已經囤好了，什麼時候封我"的狀態。

也有天津、廣州網友分享自身經驗說，不需要恐慌囤貨，其實疫情封控很快就過去；但有了上海封控已經近1個月的經驗，有些人認為還是多囤些好。