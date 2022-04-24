烏克蘭總統府宣布 澤連斯基與布林肯及奧斯汀在基輔舉行了會晤

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烏克蘭總統府周日宣布，烏克蘭總統澤連斯基與美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀在基輔舉行了會晤；烏克蘭周日提出與俄羅斯在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠附近舉行"特別會談"，以拯救受困軍民。周日俄軍不顧烏克蘭方面的停火呼籲，繼續轟炸亞速鋼鐵廠。聯合國則呼籲在馬里烏波爾立即停火疏散平民。

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法新社消息，烏克蘭總統府周日宣布，烏克蘭總統澤連斯基與美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀周日晚間在基輔舉行會晤。烏克蘭總統的顧問奧萊克西·阿雷斯托維奇（Oleksiï Arestovitch）在YouTube 晚間播出的一次採訪中表示，"美國人(布林肯及奧斯汀）今天在基輔。此刻他們正在與澤連斯基總統會談"。 這是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭開始以來，澤連斯基與美國高層官員在烏克蘭首次會面。

而烏克蘭總統澤連斯基的顧問阿雷斯托維奇周日在簡報會上表示，我們已經邀請俄羅斯在亞速鋼鐵廠旁邊舉行"特別會談"。他表示，目前在等待俄羅斯的方面的回應。

烏克蘭總統府的另一位顧問波多利亞克此前在推特上發文稱，烏克蘭曾要求在周日東正教復活節在馬里烏波爾實施停火，同時開闢人道主義走廊疏散被困的平民，並就交換戰俘舉行特別談判。

澤連斯基周日表示，烏克蘭戰鬥人員仍然在鋼鐵廠巨大的地堡內堅守，他們的食物和彈藥已經很少，地堡內大約有一千名平民、婦女和兒童”以及“數百名傷員”。

俄羅斯總統普京要求這些最後的守軍投降，並下令俄軍圍攻亞速鋼鐵廠，"連一隻蒼蠅都不放過"。

周日，俄羅斯軍隊不顧烏克蘭方面的停火呼籲，繼續轟炸烏克蘭守軍退守的亞速鋼鐵廠。

澤連斯基周日在推特上發文稱，與土耳其總統埃爾多安通電話，討論目前局勢包括必須立即撤離馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠內平民，埃爾多安則表示願意儘可能提供協助。

另外，聯合國秘書長古特雷斯將於當地周一到土耳其安卡拉，與埃爾多安會面，然後在周二和周四，分別前往莫斯科及基輔，與俄羅斯總統普京及澤連斯基會面。

聯合國烏克蘭危機協調員阿瓦德周日呼籲立即停止在馬里烏波爾的戰鬥，以便疏散平民。阿瓦德在聲明說，等待的時間越長，就會有更多生命處於險境。他並表示，必須容許平民安全撤離，明天可能為時已晚。

聯合國估計馬里烏波爾市內約有10萬名平民。阿瓦德說，在俄羅斯和烏克蘭慶祝的東正教復活節，提供一個停止敵對行動的機會。