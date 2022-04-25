全球首富馬斯克以440億美元全面收購社交平台推特

馬斯克/推特

特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克周一與推特Twitter董事會達成最終協議，以每股54.20美元的價格收購推特這家社交網絡平台。馬斯克稱，"言論自由是民主的基石，推特就是一座數字言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論"。不過，被推特封禁賬號的美國前總統特朗普周一拒絕重返推特。

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全球首富馬斯克目前成為推特的所有者，儘管在收購過程中遭到推特董事會反對，但馬斯克在不到兩周前宣布要收購該平台。馬斯克曾宣稱，只有他才能釋放出推特的"非凡潛力"。馬斯克上周完成涉及收購的財務安排，加速推特董事會同馬斯克的收購商討。推特2013年上市，馬斯克成功私有化，推特將結束上市公司地位。

馬斯克在交易談妥後發表聲明說："言論自由是民主政治正常運作的基石，推特就是一座數位言論廣場，對人類前途攸關重大的事情可在這裡討論。

馬斯克是推特大戶，擁有超過8千萬粉絲追隨者。他聲稱推特沒有履行言論自由，因此提出收購。

較早前，美國共和黨議員歡迎馬斯克提出收購推特，要求他如果收購成功，應該重開前總統特朗普被封禁的推特帳戶。

據法新社最新消息，美國前總統特朗普周一排除了重返推特的可能性，儘管馬斯克在周一宣布接管該社交網絡，特朗普在接受美國廣播公司福克斯新聞採訪時說，"我不上推特，我要留在TRUTH上"。特朗普推特賬號在2021年1月被封。