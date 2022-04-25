勢危：香港准特首指新聞自由毋須談「捍衛」 官媒續要記協解散

香港/新聞自由

隨着《港區國安法》和煽動罪名令三間敢言新聞機構結業後，香港新聞自由被形容為勢危，但惟一特首候選人李家超表示，新聞自由一直存在，「不需要用捍衛呢個字」，他更拒絕在「競選」階段與香港惟一的記者工會會晤。與此同時，跡近本地官媒的《大公報》刊登評論文章，指記協這工會若不自行解散，便只余取締這一途徑。

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自2012年起，兩屆特首選舉共六名候選人都曾簽署香港記者協會的《新聞自由約章》，承諾當選後定當捍衛新聞自由，並立法營造更加開放的社會環境；不過，當選特首幾無懸念的惟一候選人李家超昨(24日)被問及會否捍衛新聞自由時表示，新聞自由一直存在，「不需要用捍衛呢個字，已經存在嘅嘢就已經存在，」重申新聞自由受《基本法》保障，港府非常強調，但新聞自由必須符合法律原則，因為香港是法治之區，任何人的行為及活動必須受法律規限。

至於過去數屆特首候選人均會出席記協舉辦的公開論壇，以講解其對新聞自由的看法，但李家超至今未應記協之邀出席，李解釋，記協需向港府提供資料，待處理相關事情後，才有可能接觸。

不過，記協主席陳朗升今早在電台節目表示，該會已於3月8日向職工會登記局提交數據，不知道不久前還是港府第二把手的李家超是否知道還有什麼程序未處理，故而不欲與記協會面。

記協是香港惟一的記者工會，已成立超過半世紀，並按例每年向職工會登記局提交報告，但在保安局長鄧炳強質疑記協立場和會員組成以及《大公報》等由香港中聯辦全資附屬機構擁有的媒體指記協是與外國有關的政治組織後，登記局1月向記協發信，要求該會解釋過往舉行的活動、反對修訂逃犯條例的立場或出版的書籍等如何符合工會所訂宗旨。有關行動被質疑是向記協施壓，因為該局之前已向在反修例運動中敢言的工會，包括香港言語治療師總工會和醫管局員工陣線索取數據，理由是工會正被用作與其宗旨或規則抵觸的用途。

在剛過去的星期六，記協在網上舉行特別會員大會，以委任新的核數師，並討論需否修改會章以配合「未來方向」，其間有會員提出是否「解散」，但沒有結論。

《大公報》今在第十版的評論版刊登以《新聞背後》為欄目、《自行解散是記協唯一出路》為題的文章，再指記協不是記者專業團體，而是一個長期受外國政治勢力操控的政治組織，早日自行解散是唯一出路；如果以為有外國勢力撐腰，就可以無視香港的法律，最終將面對「法律的嚴懲」。詨章形容記協是「亂港多年的『偽工會』」，在國安法實施、選舉制度完善、「愛國者治港」原則全面落實下，已經再無出路，解散就是其唯一出路，否則只會被取締。

除了記協面對壓力之外，港府研議中的假新聞法、基本法23條的立法工作等，均被指對言論和新聞自由造成衝擊，憂慮香港賴以成功的信息自由亦被窒礙，

削弱香港區域信息中心的地位。