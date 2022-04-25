北京封城前夜？居民恐慌性囤糧

中國-新冠病毒

2022年4月25日，中國北京，居民們在一個臨時的核酸檢測點排隊。

北京朝陽區周一宣布對區內大部區域升級管控，區內居民“足不出區”，幾小時後，當局再宣布北京11個區26日起實施全員核酸檢測，這是要緊步上海後塵、封城的節奏嗎？環球時報評論員胡錫進則以嚴重的語氣形容北京發起了“保衛戰”。

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奇怪的是，北京新一波疫情22日爆發以來，官方宣布的數字，至25日感染病例總共只有70例，其中朝陽區最多，46例，但當局下令“足不出區”，這裡面究竟有重大隱情，還是擔心奧米克戎感染勢頭迅猛？

北京市政府發言人當地時間25日晚宣布，當局決定在朝陽區已開展核酸檢測基礎上，26至30日對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興等10個行政區及經濟開發區共11個區域人員，實施三輪核酸檢測。

如此，北京只剩下延慶、門頭溝、平谷、懷柔、密雲五個遠郊尚未進行全員核酸檢測，但以目前節奏看，似乎在所難免。

北京會封城嗎？在上海封城前，上海當局一直說，上海不會封城，一直到3月26日，當局還信誓旦旦，上海作為國際都市，怎麼會封城？現在，北京給人的感覺是瀰漫著一種說不清楚的恐慌氣氛。

上海封城後吃飯難、求醫難、為搶菜大打出手，因為急症得不到救治而喪生的慘痛教訓讓北京人不寒而慄。紐約時報報道，在朝陽區這個最具現代氣息擁有多個豪華購物中心和天價公寓的區，高端超市裡已經排起了長隊，各個家庭爭相囤積食物。

許多北京人感覺當局要求大規模全員檢測，儼然是封城前兆，根據中國網絡傳遞的各種消息，已經有北京民眾主動組合互助團購群組自保，還有人建議囤積藥品，並推舉家人當“大白”以圖方便。

恐慌情緒正在蔓延北京，根據中央社報道，一張由上海人撰寫、題為『致北京小夥伴一些血的經驗』的截圖，23日起在中國網絡廣為流傳，其中列出11大項建議囤積的食品及相關用品，一時成為北京民眾的囤貨指南，當晚，北京人紛紛奔向商場搶購，24日達致高峰，貨架被一掃而空。

北京封城陰影濃重，前環球時報總編胡錫進25日發文章，並以“北京正發起一場極為關鍵且有全局意義的保衛戰”命題，語調不可謂不嚴重。

胡錫進稱，“上海何時能夠控制住疫情尚不可知，北京如果再大規模淪陷，衝擊將是難以想象的”，胡錫進稱朝陽區要求居民“足不出區”，“這是北京市從未有過的管控升級。”

放在過去，“對封城的極端前景北京人會覺得很遙遠，但因為有了上海的前車之鑒，它也不是完全不可想象了”。

胡錫進稱，上海已經封了，如果北京也封城，“那麼即使最終在付出巨大代價後實現了清零，其意義也已經大打折扣。”

不到一周，就是中國“五一”長假了，北京封城，對中國影響重大。但如果按照習近平要求上海“徹底清零不動搖”的政策，北京為了清零，封城的可能性極大，但是，北京是中共政權重地，牽一髮而動全身，北京會為了清零而封城嗎？

儘管，從科學的角度來看，中國絕對畫一的清零政策本身就很荒謬，封城封國，也不見得能夠把病毒清零。

紐約時報報道，北京的官員希望避免重蹈上海的覆轍，然而，黨的領導人似乎決心捍衛他們的“清零”目標。

在世界絕大部分地區均以開放式管理應對新冠疫情之際，中國政府仍嚴重依靠封鎖措施，以實施中共領導人習近平的“清零”戰略，儘管這樣做已經付出沉重的社會和經濟代價，造成的人道災難無法估量。

但是，中共領導人已經把清零作為制度優越性的標誌，胡錫進認為付出巨大代價去封城，意義大打折扣，這可能並不是中共最高領導人的想法。