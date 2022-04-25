台灣/法國大選

台灣外交部賀馬克龍連任盼持續強化台法關係

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Les partisans d'Emmanuel Macron devant la Tour Eiffel Paris, France, ce dimanche 24 avril 2022.
Les partisans d'Emmanuel Macron devant la Tour Eiffel Paris, France, ce dimanche 24 avril 2022. AP - Rafael Yaghobzadeh
作者： 台北特約記者 陳民峰
4 分鐘

法國總統馬克龍連任成功，台灣外交部今天表示，已經透過台灣駐法國代表處向法國政府及人民，表達台灣政府誠摯祝賀；並說，台法是理念相近的民主夥伴，期待台法關係在馬克龍總統領導下持續強化，共同維護台海與印太地區和平。

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台灣外交部今天發布新聞指出，根據法國內政部公布的總統選舉開票結果，由共和國前進黨（LRM）候選人馬克龍（Emmanuel Macron）總統勝選連任。對於法國人民透過民主選舉程序展現民意，順利選出國家領導人，外交部第一時間已訓令駐法國代表處向法國政府及人民，包括馬克龍總統本人，表達台灣政府的誠摯祝賀。

外交部表示，台灣與法國共享自由、民主、人權等普世價值，雙邊關係近年來，在馬克龍領導下持續深化，各領域交流不斷提升，包括台法就重要關鍵議題進行對話、台灣在法國南部科技文化重鎮增設駐普羅旺斯辦事處，以及2022年法國公布新版印太戰略首次納入台灣等。

此外，法國行政部門在「七大工業國組織」、法澳及法日2+2外交暨國防部長聯合會議等場合的聲明，都一貫明確表達對台海和平穩定的重視；法國參議院及國民議會去年更首度分別通過友台決議，支持台灣參與國際組織；法國參議院及國民議會並先後籌組重要代表團來訪，表達對台灣的力挺。台灣駐法國代表吳志中大使，也數度受邀進入法國國會兩院出席聽證會。這都是台法雙邊關係日益密切友好的明證。

台灣外交部強調，期待台法關係在馬克龍領導下持續強化。台灣期待秉持互惠互利精神，共同致力雙邊關係的繁榮發展、維護台海與印太地區的和平穩定，及以規則為基礎的國際民主秩序。

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