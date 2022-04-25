台灣外交部賀馬克龍連任盼持續強化台法關係

台灣/法國大選

法國總統馬克龍連任成功，台灣外交部今天表示，已經透過台灣駐法國代表處向法國政府及人民，表達台灣政府誠摯祝賀；並說，台法是理念相近的民主夥伴，期待台法關係在馬克龍總統領導下持續強化，共同維護台海與印太地區和平。

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台灣外交部今天發布新聞指出，根據法國內政部公布的總統選舉開票結果，由共和國前進黨（LRM）候選人馬克龍（Emmanuel Macron）總統勝選連任。對於法國人民透過民主選舉程序展現民意，順利選出國家領導人，外交部第一時間已訓令駐法國代表處向法國政府及人民，包括馬克龍總統本人，表達台灣政府的誠摯祝賀。

外交部表示，台灣與法國共享自由、民主、人權等普世價值，雙邊關係近年來，在馬克龍領導下持續深化，各領域交流不斷提升，包括台法就重要關鍵議題進行對話、台灣在法國南部科技文化重鎮增設駐普羅旺斯辦事處，以及2022年法國公布新版印太戰略首次納入台灣等。

此外，法國行政部門在「七大工業國組織」、法澳及法日2+2外交暨國防部長聯合會議等場合的聲明，都一貫明確表達對台海和平穩定的重視；法國參議院及國民議會去年更首度分別通過友台決議，支持台灣參與國際組織；法國參議院及國民議會並先後籌組重要代表團來訪，表達對台灣的力挺。台灣駐法國代表吳志中大使，也數度受邀進入法國國會兩院出席聽證會。這都是台法雙邊關係日益密切友好的明證。

台灣外交部強調，期待台法關係在馬克龍領導下持續強化。台灣期待秉持互惠互利精神，共同致力雙邊關係的繁榮發展、維護台海與印太地區的和平穩定，及以規則為基礎的國際民主秩序。