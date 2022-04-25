學者高敬文：馬克龍連任令法中和法港關係維持 可能不利對華經貿 未有制裁香港共識

法國/政治

現任總統馬克龍成功連任，法國國家科學研究中心熟悉東亞事務的高敬文教授(Prof. Jean-Pierre Cabestan)向本台指出，法中關係應沒有大變化，但歐盟的中國政策因對華磨擦增加，反而會影響法中關係和政策，估計會對經貿發展有不良影響；至於法港關係，香港的最大變化已經發生，只要香港保持高度開放，法港關係不會大變，即使香港現時人權自由日縮，歐盟亦未有共識像制裁新疆般制裁香港，預料日後即使有，可能只會針對領導人。

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選舉期間，台灣媒體以《馬克龍：台北與北京的首選》為題標示法國國際關係研究院研究員朱利安(Marc Julienne)分析法國大選後的中法及台法關係走向的文章，可見相對於另一候選人瑪麗娜·勒龐（Marine Le Pen），中國寧願法中關係保持不變，但中國國家主席習近平在馬克龍成功連任後大半天向對方拍發賀電，這個不先不後的時間點，亦反映了中方接受但不想過於肯定現時中法關係的態度，畢竟，法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)前年的說法是「中國是法國的夥伴；在貿易和經濟等領域，中國是競爭對手；而在政治體制上，中國屬於敵手。」

現時身在波蘭講學的法國科研中心東亞研究中心研究員高敬文在專訪中指出，這種法中關係變化不會很大，馬克龍指連任不光是政策的延續，針對的是內政，以達到改變政策以爭取6月的國民議會選舉可保持執政黨擁有過半數議席。

美國、北約團結不利對華政策

他又說，法國現時雖是歐盟理事會輪值主席國，但馬克龍受歐盟中國政策影響多於馬克龍影響歐盟的中國政策，而歐盟與中國近期磨擦很大，尤其是俄烏戰爭開打以來，情況日益加劇，而馬克龍看重的，是保持法國的經濟利益，故此預料，法中的戰略關係會維持，但經貿會受到直接衝擊，會有不好的影響，尤其是在高科技和能源方面；另外，美國和北大西洋公約組織國之間日趨團結，對華有統一戰線，這對中國沒有好處。

高敬文教授認為，問題在於中國作實行保護政策，對外資的市場准入限制很大，以致法國和歐洲企業覺得不受中國歡迎。他舉例說，中國會以轉讓最高科技作為進入中國市場的條件，這是很多企業不願意的，因為轉讓之後，法國和歐洲企業更難與中國企業競爭。

談到法國與香港關係，高敬文教授指出，法港關係雖要服膺於大的法中關係，但仍有不同，因為香港經濟較為開放，法國企業進入非常容易；至於香港的

「新情況」令當地的人權自由受到很大限制，「一國兩制」備受破壞，但香港可以放心，因為歐洲國家沒有制裁香港的共識，不會出現好像針對新疆一樣的制裁。他預料，日後歐盟即使要制裁香港，亦將會十分有限，可能只是針對領導人，而不是政策上的制裁。

被問及香港國際金融和經貿中心地位日後若因北京政策收緊而每況愈下時，會否減弱法國對香港捍衛人權自由的支持時，高敬文說，香港最大的變化已經發生，但亦可見其國際中心地位是日益靠近中國的國際金融中心，幸而中國的市場巨大，故香港現時最大的問題不是政治上，而是因應防疫而訂定的隔離政策。