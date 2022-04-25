北京疫情

在上海清零封鎖持續之際，在中國首都一次罕見的疫情爆發將北京的生活置於被封的威脅下：人們在街頭排隊篩查以確定陽性病例，趕往超市囤積食物。

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法新社今天25日發自北京的報道說，北京居民們擔心會出現上海式的情景：自4月初以來，2500萬上海居民幾乎都被禁閉，人們往往難以獲得食物和醫療服務。

中國衛生部周一宣布經濟首都上海共有51例新的死亡病例。

自3月以來，中國一直面對冠狀病毒疫情的爆發，全國各地受到不同程度疫情的影響。當局正試圖以清零戰略來終止大流行。該戰略尤其包括一旦出現幾個病例就進行禁閉和大規模測試，以迅速識別和隔離受感染的人。

周一在北京，長長的隊伍在人行道和購物中心之間蜿蜒，然後到達臨時的測試帳篷，在那裡穿着全套防護服的官員進行核酸（PCR）測試。

這些地點位於首都東部的朝陽區。這個區擁有大約350萬人口，相當於波斯尼亞和黑塞哥維那的面積，是北京受疫情影響最大的地區。

即將接受測試的25歲上班族Yao Leiming（音譯：姚雷鳴）告訴法新社，"如果他們發現任何陽性病例，整個地區都可能受到影響"並被封鎖。

"我們很害怕"

中國衛生部周一報告了北京新增19個陽性病例，這使得上周以來北京的陽性總數達到幾十例。

北京市政當局警告說，情況是"嚴重和困難的"。據他們說，需要採取緊急措施來阻止病毒的傳播。

雖然到目前為止，北京市政府沒有提到任何封鎖限制措施，但北京人因上海的例子而變得謹慎，自周日以來，人們擁到超市和網絡平台，囤積食物產品。

48歲的居民Wang女士告訴法新社：“大家對局勢感到憂慮（......），每個人都在購買產品，擔心庫存會耗盡”。

她還說，周日，她的手機一收到叫她去做冠狀病毒（Covid）測試的短訊，就馬上去了當地的一家小超市。她說："我們擔心事情會變得像上海一樣（......），我們買了蔬菜、大米和水果"。“這些食物夠吃一個星期”。

法新社說，目前，該市並不缺乏新鮮食品或基本生活用品。周一，雞蛋、肉、油、蔬菜和水果仍可在網上平台以及實體超市中廣泛購買，但超市門口已經排起了長隊。

封鎖屏障

北京一些健身房已經開始取消課程，甚至關閉，不過生活基本正常，商店、餐館、電影院和酒吧暫時還在。電影院和酒吧暫時還在營業。

首都是中共政權的所在地，儘管自冠狀病毒疫情開始以來還沒有發生過嚴重的疫情，但受到特別注意。

所有來自外省的旅行者現在都必須出示不到48小時的陰性PCR檢測報告。

法新社說，北京現在的情況與上海完全不同，上海正面臨兩年來最嚴重的疫情，自3月1日以來已經記錄了50萬個陽性病例。

上海這種嚴酷的遏制，沒有人知道會持續多久，對居民的情緒和中國經濟造成了沉重的打擊。

在一些街區，甚至在建築物的門口安裝了高高的金屬屏障或柵欄，以防止人們離開。

可以，昨天周六，一棟居民樓的火災加劇了居民對他們被這些障礙物困住的恐懼，這些障礙物在社交網絡上受到了廣泛批評。