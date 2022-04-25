彭帥事件:2022年中國將沒有WTA賽事

彭帥/WTA

國際女子網球協會WTA巡迴賽負責人史蒂夫-西蒙周日4月24日宣布，在彭帥事件發生後，他的機構今年不會在中國組織任何比賽。

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據《西部法國報》（L'Ouest-France）今天25日報道，國際女網負責人史蒂夫-西蒙（Steve Simon）告訴《網球播客》："我們仍然致力於找到（彭帥案件的）解決方案，找到一個我們、彭帥和中國政府都能接受的解決方案。

他還說，我們不打算離開中國。但我們已暫時中止了在那裡的業務，我們將繼續這樣做，直到我們達成一個解決方案。"

西部法國報說，這位中國網球運動員在指控一名前黨內高官性侵後從雷達上消失了，然後重新出現在國家舉辦的活動中。

最近沒有與彭帥溝通

史蒂夫-西蒙還表示，國際女子網球協會WTA "最近沒有與彭（帥）進行任何溝通，世界也沒有在（北京冬奧會）之後見到過她"。

該報道說，中國球員彭帥在指控一名前黨員高官對她進行性侵後，在秋季失蹤了幾個星期。隨後，網球界和體育界在"彭帥在哪裡"（« WhereIsPengShuai »）的主題標籤下，進行了普遍大規模的動員。

於是，這位網球女郎在幾周沒有消息後，在怪異的場景中重新出現在電視上。從那時起，儘管有無數國際呼籲，沒有提供有關她的健康和/或自由的證據。