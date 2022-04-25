拜登提名資深外交官布林克出任駐烏克蘭全權大使 增加軍事支持

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美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀結束訪問基輔，布林肯稱美外交官將逐步返烏，奧斯汀表示烏軍裝備精良將可擊敗俄國。白宮周一宣布提名資深外交官布林克出任駐烏全權大使，增加軍事支持；澤連斯基周一感謝美國的支持稱，總額34億美元"史無前例"的軍事援助是"對加強烏克蘭國防能力至關重要。

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布林肯和奧斯汀周日訪問基輔，布林肯表示，美國外交官本周將逐步重返烏克蘭，並宣布價值7億美元的軍事援助。

法新社報導，美方是在布林肯和奧斯汀結束訪問離開烏克蘭領土之後，才證實這次的訪問行程。

路透社報導，美國國務院高級官員表示，布林肯和奧斯汀23日抵達波蘭，24日經陸路進入烏克蘭，會見烏克蘭總統澤連斯基和其他官員。

奧斯汀與布林肯周一從基輔返回波蘭首都華沙。奧斯汀表示，烏克蘭只要擁有精良的軍備，就可以打贏與俄羅斯的戰爭。

華盛頓承諾3.22億美元的軍事援助，美國國務院也批准對烏克蘭出售總值1.65億美元的彈藥。

美國宣布再向烏克蘭提供7億美元的直接和間接軍事援助，最近加緊運送軍事裝備，而澤連斯基一直要求從西方獲得這些裝備。

美國目前正在提供重型武器以抵抗俄羅斯的攻勢，在俄軍3月底撤出基輔地區後，將攻勢集中在烏克蘭東部和南部。

澤連斯基周一感謝美國及總統拜登對烏克蘭的大力支援。他強調，美國提供的總額為34億美元"史無前例"的軍事援助"對加強烏克蘭國防能力至關重要"。

據美國國防部長奧斯汀表示，英國估計俄羅斯迄今在烏克蘭損失了"大約15000名士兵"，這一數字無法獨立核實。自3月25日以來，俄羅斯方面沒有提供任何戰損數字，此前俄羅斯指損失了1,351名士兵。

另外，美國政府周一宣布，總統拜登計畫提名資深外交官布林克(Bridget A. Brink)出任駐烏克蘭特命全權大使。烏克蘭正遭受俄羅斯全力侵略，會說俄語的布林克具有豐富外交經驗，獲得拜登青睞。

白宮在聲明中表示，布林克"在美國外交部門有25年資歷，主要工作是在歐洲與歐亞大陸推動美國的政策"。

布林克還出任過美國駐烏茲別克與駐格魯吉亞大使館副大使，生涯初期則派駐過塞爾維亞首都貝爾格萊德及賽普勒斯。

法新社報導，美國駐烏克蘭大使自2019年空缺至今。美國國務卿布林肯周日與烏克蘭總統澤連斯及會面時告知對方，拜登準備提名布林克出任大使。

布林克任命案須獲得美國聯邦參議院同意。目前參院民主共和兩黨勢均力敵，但鑒於烏克蘭形勢的迫切性，她的任命案預料將過關。

布林肯還告訴澤連斯基，美國有意讓外交官在本周返回基輔。美國外交官數月前撤離基輔，改在烏克蘭西部城市利維夫和鄰近國家波蘭設立辦事處。

美國國務院一名官員表示，儘管一些歐洲國家在基輔的大使館已恢復開放，但美國外交官將以漸進方式重返基輔。